برخورد قانونی با متخلفان حوزه آرد و نان در دزفول

به گزارش خبرنگار مهر، محراب عبدالهی پیش از ظهر امروز شنبه در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان دزفول در محل فرمانداری اظهار کرد: اتحادیه آرد و نان شهرستان با بازرسی‌های متعدد از واحدهای نانوایی به صورت مستمر وضعیت آرد و نان را بررسی می‌کند تا تخلفی صورت نگیرد.

وی، تعداد بازرسی‌های به عمل آمده طی یک ماه اخیر را ۱۹۵ مورد برشمرد و افزود: در این بازرسی‌ها ۱۸ پرونده به ارزش ریالی ۲۳ میلیون ریال تشکیل شد؛ ضمن اینکه سهمیه آرد دو واحد نانوایی به دلیل عدم کیفیت پخت و کم فروشی و تغییر کاربری در نوع پخت قطع شد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول، تخلفات واحدهای نانوایی شهرستان را عمدتاً کم فروشی، گران‌فروشی و عدم درج قیمت برشمرد و گفت: با متخلفان حوزه آرد و نان در دزفول به شدت برخورد قانونی صورت خواهد گرفت چرا که سلامت و معیشت مردم اولویت کاری ما است.

عبدالهی در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر نان لواش با ۱۵۰ گرم و قیمت ۱۸۰ تومان در نانوایی‌های دزفول عرضه می‌شود که کیفیت پایین این نوع نان به دلیل پایین بودن حجم چانه خمیر مورد اعتراض نانوایی‌ها و مردم قرار گرفته و خواستار افزایش حجم نان هستند.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه استان در بسیاری از شهرهای خوزستان حجم نان لواش از ۱۵۰ گرم به ۱۸۰ گرم و قیمت آن از ۱۸۰ تومان به ۲۵۰ تومان افزایش یافته که لازم است این مصوبه در دزفول نیز اجرا شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول اضافه کرد: کارگروه آرد و نان استان تاکید داشته در صورتی که نانوایی‌ها با افزایش وزن چانه خمیر نان لواش تغییر کاربری در نوع نان ایجاد نکنند این مصوبه برای اجرا مانعی ندارد.

معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری دزفول نیز در این خصوص اظهار کرد: اگر وزن نان لواش افزایش یابد به نان تافتون تبدیل می‌شود که این امر تغییر کاربری نان محسوب می‌شود ضمن اینکه احتمال دارد مردم از افزایش قیمت راضی نباشند.

سید مهدی چلوی افزود: با این وجود اداره صنعت، معدن و تجارت باید این تقاضا را به همراه مصوبه استان به صورت مکتوب در اختیار کارگروه آرد و نان شهرستان قرار دهد تا پس از بررسی در صورت لزوم، حجم و قیمت نان لواش در دزفول در راستای افزایش کیفیت این نان، بالا برود.

وی، خواستار تشدید بازرسی‌های اتحادیه آرد و نان دزفول از واحدهای نانوایی با همکاری اداره صنعت، معدن، مرکز بهداشت، فرمانداری و تعزیرات در ایام نوروز شد و گفت: دزفول با برخورداری از جاذبه‌های گردشگری متعدد در ایام نوروز پذیرای خیل عظیم گردشگران خواهد بود؛ بنابراین لازم است، سلامت و بهداشت مسافران در دستور کار قرار گیرد تا خاطره خوشی از حضور در دزفول داشته باشند.

به گزارش خبرنگار، مهر در این جلسه مقرر شد افزایش حجم و قیمت نان لواش در دزفول مورد بررسی این کارگروه قرار بگیرد.