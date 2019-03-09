فرهاد مهندس پور و عباس جمالی در کرمان کارگاه تئاتر برگزار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران، پس از برگزاری کارگاه «پانتومیم» پینار اَلِو هنرمندی ترکیه‌ای در شهر کرمان، فرهاد مهندس پور کارگردان و مدرس تئاتر و عباس جمالی بازیگر تئاتر ۲ کارگاه بازیگری و کارگردانی را در حاشیه برپایی «جشنواره تئاتر مناطق» بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران برگزار کردند.

طبق برنامه ریزی های انجام گرفته فرهاد مهندس پور مدرس دانشگاه و عضو هیأت داوران «جشنواره تئاتر مناطق» روز پنجشنبه ۱۵ اسفند کارگاه کارگردانی و عباس جمالی بازیگر و عضو هیأت داوران «جشنواره تئاتر مناطق» روز جمعه ۱۶ اسفند ماه کارگاه بازیگری را در مجموعه یادگاران صنعتی شهر کرمان برگزار کردند.

این در حالی است که روزهای ۱۱ تا ۱۵ اسفند نیز کارگاه «پانتومیم» توسط پینار اَلِو هنرمند اهل کشور ترکیه با همکاری دفتر انجمن علمی دانشجویی بازیگری- کارگردانی دانشکده هنر و معماری دانشگاه باهنر کرمان برگزار شده بود.