معدن مس و سرب طرود شاهرود افتتاح شد/تبدیل ۱۴۰۰ تن مس به کنستانتره

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری صبح شنبه در ادامه سفر یک روزه خود به استان سمنان پس از افتتاح یک واحد معدنی و یک واحد کشتارگاه صنعتی در آرادان و ایوان کی، در مراسم افتتاح ویدئو کنفرانسی معدن مس و سرب طرود نیز حضور یافت.

این معدن در واقع خط تولید محصولات و مواد خام معدن فجر ۲ در ایوان کی است که امروز با حضور جهانگیری افتتاح شد.

تولیدات معدنی طرود شاهرود برای فرآوری محصولات فلزی مس و سرب به غرب استان سمنان ارسال می‌شود و به گفته کارشناسان این خط معدنی در طُرود شاهرود خاک‌های کم عیار یک درصدی مس را استخراج و فرآوری می‌کند.

تبدیل سالانه یک هزار و ۴۰۰ تن مس به کنستانتره ۴۰ درصد از دیگر اقدامات این خط معدنی است.

معدن مس طرود در دو بخش استخراج و فرآوری دارای ۶۰ کارگر و متخصص بومی است.

به زودی خطوط بیشتری برای کنسانتره مس در معدن طرود ایجاد می‌شود.

شرق استان سمنان منابع فراوانی از معادن فلزی است و طرود نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.

طرود در ۱۲۰ کیلومتری جنوب شاهرود واقع شده و یکی از ذخایر غنی مس در سطح کشور است.

جلوگیری از خام فروشی و خاک کم عیار در مسیر افزایش ارزش افزوده محصولات معدنی هدف اصلی افتتاح معدن طرود و همچنین واحد فرآوری مس در ایوان کی است.

پتاس دیگر ظرفیت عظیم منطقه طرود شاهرود به عنوان دروازه ورود به دشت کویر محسوب می‌شود.

سفر جهانگیری به غرب استان سمنان همچنان ادامه دارد.