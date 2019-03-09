۴۸ مسیر روستایی در استان قزوین بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد حق لطفی در این باره اظهار کرد: از روز گذشته به علت بارش برف و کولاک، ۱۲۱ مسیر روستایی مسدود شد که از صبح امروز راهداران توانستند ۴۸ مسیر را بازگشایی کنند.

وی با بیان اینکه راهداران در محورهای مواصلاتی استان در آماده باش هستند، افزود: در حال حاضر راهداران در حال بازگشایی ۷۳ مسیر روستایی هستند.



حق لطفی بیان کرد: هم اکنون در منطقه کوهین، آوج و جاده نیکوئیه به ضیاآباد پدیده کولاک را داریم.



معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گفت: با توجه به بارش برف و برودت هوا از روز پنجشنبه تا کنون به منظور جلوگیری از انسداد مسیرهای ارتباطی، ۲ هزار و ۵۰۰ تن ماسه و نمک در مصرف شده است.



