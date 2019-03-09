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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۱۷

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین:

۴۸ مسیر روستایی در استان قزوین بازگشایی شد

۴۸ مسیر روستایی در استان قزوین بازگشایی شد

قزوین- معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین گفت: از ۱۲۱ مسیر روستایی که به علت بارش برف مسدود شده بود، ۴۸ مسیر بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد حق لطفی در این باره اظهار کرد: از روز گذشته به علت بارش برف و کولاک، ۱۲۱ مسیر روستایی مسدود شد که از صبح امروز راهداران توانستند ۴۸ مسیر را بازگشایی کنند.

وی با بیان اینکه راهداران در محورهای مواصلاتی استان در آماده باش هستند، افزود: در حال حاضر راهداران در حال بازگشایی ۷۳ مسیر روستایی هستند.

حق لطفی بیان کرد: هم اکنون در منطقه کوهین، آوج و جاده نیکوئیه به ضیاآباد پدیده کولاک را داریم.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گفت: با توجه به بارش برف و برودت هوا از روز پنجشنبه تا کنون به منظور جلوگیری از انسداد مسیرهای ارتباطی، ۲ هزار و ۵۰۰ تن ماسه و نمک در مصرف شده است.

 

کد مطلب 4562999

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