اسکله های گردشگری قشم تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر این اساس، از فعالیت شناورهای تفریحی در اسکله‌های کندالو و شیب دراز برای تردد به جزیره هنگام جلوگیری شد و از مسافران و گردشگران در خواست شده است تا از تجمع در این بنادر خودداری کنند.

هم اکنون بادهای شدید از شمال غربی تا جنوب غربی در تنگه هرمز افزایش پیدا کرده است که در ادامه تشدید می‌شود. مردم از هر گونه فعالیت صیادی، غواصی و تفریحی در محدوده جزیره هنگام و شمال ترافیک لاین تنگه هرمز به طور جدی خودداری کنند.

با توجه به پایش دریا، تردد شناورهای مسافری در مسیر بندر شهید ذاکری به بندرعباس و هرمز و همچنین تردد لندینگ کرافت ها در مسیر بندرهای لافت-پُهل در حال انجام است.

هشت اسکله گردشگری در مناطق شیب دراز، کندالو، هنگام، لافت، گورزین، سهیلی، طبل و گوران شهرستان قشم فعالیت می‌کنند. این شهرستان ۱۹ اسکله مسافری، تجاری و گردشگری دارد.