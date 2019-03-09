به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد روسیه در حالی با حضور ۸ تیم برتر جهان روزهای ۲۵ و ۲۶ اسفندماه در شهر یاکوتسک برگزار می‌شود که سایت فدراسیون کشتی روسیه ترکیب تیم این کشور را به شرح زیر اعلام کرد:



۵۷ کیلوگرم: مسلم سعداله یف و آریان تیوترین

۶۱ کیلوگرم: زلیم خان آباکاروف – رمضان فرض علی اف

۶۵ کیلوگرم: گادشی مراد رشیداف (نقره جهان- طلای اروپا) و ویکتور راسادین

۷۰ کیلوگرم: داوید بایف (نقره زیر ۲۳ سال جهان) و آنزور زاکویف

۷۴ کیلوگرم: زائوربک سیداکوف (طلای جهان) و تیمور بیژویف (برنز زیر ۲۳ سال جهان)

۷۹ کیلوگرم: ماگومد رمضان اف و خوسی سویونچف

۸۶ کیلوگرم: ولادیسلاو والیف (برنز جهان) و داورن کوراگلیف (طلای اروپا)

۹۲ کیلوگرم: ماگومد قربان اف و علی خان جبرئیل اف

۹۷ کیلوگرم: عبدالرشید سعداله یف (قهرمان جهان و المپیک) و ولادیسلاو بایتسایف (قهرمان اروپا)

۱۲۵ کیلوگرم: زلیم خان خیزریف و پاول کریوتسوف



تیم روسیه در رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد در گروه یک با کشورهای کوبا، ژاپن و ترکیه همگروه است. تیم امید (زیر ۲۳ سال) ایران که چند کشتی گیر با تجربه را نیز در اختیار دارد، در گروه دو با کشورهای آمریکا، گرجستان و مغولستان همگروه می‌باشد.