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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۲۹

جام جهانی کشتی آزاد - روسیه؛

ترکیب تیم میزبان مشخص شد/ «سعداله‎یف» ستاره تزارها در جام جهانی

ترکیب تیم میزبان مشخص شد/ «سعداله‎یف» ستاره تزارها در جام جهانی

ترکیب نهایی تیم کشتی آزاد روسیه به عنوان تیم میزبان رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۹ اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد روسیه در حالی با حضور ۸ تیم برتر جهان روزهای ۲۵ و ۲۶ اسفندماه در شهر یاکوتسک برگزار می‌شود که سایت فدراسیون کشتی روسیه ترکیب تیم این کشور را به شرح زیر اعلام کرد:


۵۷ کیلوگرم: مسلم سعداله یف و آریان تیوترین
۶۱ کیلوگرم: زلیم خان آباکاروف – رمضان فرض علی اف
۶۵ کیلوگرم: گادشی مراد رشیداف (نقره جهان- طلای اروپا) و ویکتور راسادین
۷۰ کیلوگرم: داوید بایف (نقره زیر ۲۳ سال جهان) و آنزور زاکویف
۷۴ کیلوگرم: زائوربک سیداکوف (طلای جهان) و تیمور بیژویف (برنز زیر ۲۳ سال جهان)
۷۹ کیلوگرم: ماگومد رمضان اف و خوسی سویونچف
۸۶ کیلوگرم: ولادیسلاو والیف (برنز جهان) و داورن کوراگلیف (طلای اروپا)
۹۲ کیلوگرم: ماگومد قربان اف و علی خان جبرئیل اف
۹۷ کیلوگرم: عبدالرشید سعداله یف (قهرمان جهان و المپیک) و ولادیسلاو بایتسایف (قهرمان اروپا)
۱۲۵ کیلوگرم: زلیم خان خیزریف و پاول کریوتسوف

تیم روسیه در رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد در گروه یک با کشورهای کوبا، ژاپن و ترکیه همگروه است. تیم امید (زیر ۲۳ سال) ایران که چند کشتی گیر با تجربه را نیز در اختیار دارد، در گروه دو با کشورهای آمریکا، گرجستان و مغولستان همگروه می‌باشد.

کد مطلب 4563007

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