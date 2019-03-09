روزنامه صهیونیستی: تهدیدات «نتانیاهو» علیه غزه توخالی است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارانوت» به تهدیدات اخیر «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر این رژیم علیه غزه واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، این روزنامه صهیونیستی اذعان کرد که تهدیدات بنیامین نتانیاهو علیه غزه و حماس توخالی است.

این روزنامه نوشت: نتانیاهو روز گذشته از نوار مرزی غزه بازدید کرد و به زحمت و با کمک محافظانش از تپه‌ای کوچک بالا رفت و تهدید کرد که هرگونه اقدامی از جانب حماس و غزه، با واکنش سخت اسرائیل مواجه خواهد شد.

این روزنامه ادامه داد: تهدیدات نتانیاهو کاملاً توخالی است و او می‌داند که قادر به انجام هیچ کاری نیست.