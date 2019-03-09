کوروش خسرویار با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: سال ۲۰۱۶ کمیته برگزاری بازی‌های آسیایی با حضور کوراش در بازی‌های آسیایی موافقت کرد تا یکی از رشته‌های مدال آور برای ایران جواز حضور در این رویداد بزرگ قاره کهن را بدست بیاورد و شانس مدال آوری کاروان ایران بیش از پیش شود.

وی افزود: اگر چه این خبر و فرصت از طرف وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک کشور خیلی جدی گرفته نشد و هیچ کدام از برنامه‌های درخواستی انجمن کوراش کشور به فدراسیون، وزارت و کمیته ملی انجام نشد و بسیاری از اعزام‌ها و اردوهای آمادگی قبل از بازی‌ها لغو شد، اما این انجمن با تلاش متولیان آن از طریق همکاری با هیأت‌های استانی به خصوص خراسان شمالی و حمایت شخصی متولیان آن، بهترین نتیجه را برای فدراسیون پر حاشیه جودو، جوجیتسو و کوراش جمهوری اسلامی ایران کسب کرد و با مجموع چهار مدال طلا، نقره و برنز در کسب مدال‌های طلا با ازبکستان شریک شد.

داور بین المللی کوراش ایران با اشاره به خبر منتشر شده بر روی سایت فدراسیون جهانی مبنی افزایش اوزان این رشته در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ و ۲۰۲۶ اظهار داشت: این خبر برای ورزش ایران به عنوان یک فرصت طلایی خواهد بود، با توجه به اینکه کوراش ایران به عنوان قدرت دوم جهان با ظرفیت‌های بالا و در اختیار داشتن کرسی‌های با اهمیت اجرایی در فدراسیون جهانی و کنفدراسیون آسیا می‌تواند با حمایت‌های ویژه از سوی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک، نقش تعیین کننده‌ای در رنکینگ کلی کشورمان در بازی‌های آسیایی باشد، شاید مسؤلین کاروان ایران به خاطر دارند که مدال‌های کوراش در بازی‌های آسیایی باعث شد تا جای ما با کشور ازبکستان در رنکینگ نهایی تغییر یابد.

خسرویار در خصوص اینکه اگر شرایط جاکارتا در بازی‌های آسیایی آینده هم اتفاق بیفتد این موضوع به ضرر کاروان ورزشی این در رقابت با ازبکستان خواهد بود، اظهار داشت: خیر این چنین نیست و معتقدم می‌توانیم از آن بهترین استفاده را ببریم. شرایط هر مسابقه با مسابقات دیگر متفاوت است. ضمن اینکه اگر ازبک ها طلا نمی‌گرفتند شاید جای کوراش محکم نمی‌شود.

دبیرکل کوراش ایران ادامه داد: اگرچه انجمن کوراش کشور با تصویب اساسنامه خود در شهریور ۹۷ و تنظیم برنامه عملیاتی در سال ۹۸، راه اندازی لیگ باشگاههای کشور، میزبانی از کمپ‌های بین المللی تمرینی و مسابقات مختلف، و تصویب به کارگیری مربیان درجه یک بین المللی، برنامه خود را برای موفقیت در کلیه رقابتهای آتی به ویژه مدال آوری در بازی‌های آسیایی چین، آغاز نموده است، ولی همچنان سایه سنگین ورزش جودو و اولویت این فدراسیون در صرف حداکثری بودجه فدراسیون در اعزام‌های جودو، وضعیت مبهمی را برای کوراش پر افتخار ترسیم کرده است.

خسرویار در پایان گفت: در آستانه انتخابات سرنوشت ساز باید دید که رئیس جدید این فدراسیون برای این ظرفیت عظیم چه حمایت‌هایی را در نظر خواهد گرفت و وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک به عنوان متولیان اصلی ورزش در ایران، در تخصیص منابع و حمایت‌های مادی و معنوی از این ورزش مدال آوری چه تعاملی را با انجمن کوراش جمهوری اسلامی ایران خواهند داشت.