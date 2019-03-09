احداث ۵ هزار واحد مسکونی در مناطق مرزی و محروم برای مددجویان

به گزارش خبرنگار مهر، وحید قبادی دانا صبح امروز در مراسم امضای تفاهم نامه مشترک با سازمان بسیج سازندگی به منظور تأمین مسکن خانوارهای نیازمند گفت: این تفاهم نامه بستری برای ادامه فعالیت‌های بهزیستی و بسیج خواهد بود و بر اساس آن احداث ۵ هزار واحد مسکونی برای خانواده‌های نیازمند و همچنین مناسب سازی آنها در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه از امروز مناسب سازی محیط زندگی معلولان آغاز می‌شود، اظهار داشت: این اتفاق با کمک و همکاری دانش آموزان در مناطق مرزی و محروم انجام می‌شود.

قبادی دانا با تأکید بر اینکه این ۵ هزار واحد مسکونی در مناطق مرزی استان‌های محروم و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر خواهد بود، تصریح کرد: مددجویان نیازمند بهزیستی از جمله معلولان و زنان سرپرست خانوار در اولویت قرار دارند.

رئیس سازمان بهزیستی با تأکید بر اینکه برای احداث این ۵ هزار واحد ۱۰ میلیون تومان کمک بلاعوض به مدد جویان می‌شود، گفت: همچنین مددجویان هیچ هزینه‌ای بابت عوارض، انشعاب آب و گاز و برق و هزینه‌های ساخت پرداخت نخواهند کرد و سازمان بسیج سازندگی نیز در ارتباط با فعالی‌های مهندسی و فنی خدمات رایگان انجام می‌شود.

به گفته وی همچنین ۲۵ میلیون تومان به صورت وام با کارمزد ۴ درصد به مددجویان اعطا می‌شود که امیدواریم مبلغ آن در سال آینده افزایش پیدا کند.

قبادی دانا در رابطه با مناسب سازی واحدهای مسکونی معلولان نیز خاطرنشان کرد: در این بخش تمهیداتی از سوی بسیج سازندگی انجام شده که شهرهای مرزی و استان‌های محروم در اولویت هستند که در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر اجرایی می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه بر اساس تفاهم نامه تا سال آینده این ۵ هزار واحد مسکونی ایجاد خواهد شد، اظهار داشت: از سوی دیگر ۱۰ هزار واحد مسکونی نیز مناسب سازی می‌شوند.

رئیس سازمان بهزیستی تأکید کرد: تفاهم نامه‌های مشابهی با سازمان‌های ذیربط مانند بنیاد مسکن، مستضعفان و انجمن خیرین مسکن ساز انجام شده است و امیدواریم طی سه سال آینده بتوانیم ۱۱۳ هزار واحد مسکونی ایجاد کنیم.

قبادی دانا با اشاره به اینکه امضای این تفاهم نامه‌ها و همکاری جهادگران بسیجی باعث می‌شود در مناطق مرزی و محروم اتفاقات خوبی برای مسکن مددجویان رخ دهد، یادآور شد: با همکاری استانداران قرار است ۳۰۰ واحد مسکونی در بوشهر احداث شود که ۵۰ درصد هزینه آن توسط آنها تأمین می‌شود.

به گفته رئیس سازمان بهزیستی تفاهم نامه‌ای با وزارت راه و شهرسازی منعقد می‌شود که قرار است ۴۰ هزار واحد مسکونی برای مددجویان ارائه شود.