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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۲۴

قبادی دانا خبر داد؛

احداث ۵ هزار واحد مسکونی در مناطق مرزی و محروم برای مددجویان

احداث ۵ هزار واحد مسکونی در مناطق مرزی و محروم برای مددجویان

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه ۵ هزار واحد مسکونی برای مددجویان در مناطق مرزی و محروم احداث می‌شود، گفت: همچنین ۱۰ هزار واحد مسکونی برای معلولان نیز مناسب سازی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید قبادی دانا صبح امروز در مراسم امضای تفاهم نامه مشترک با سازمان بسیج سازندگی به منظور تأمین مسکن خانوارهای نیازمند گفت: این تفاهم نامه بستری برای ادامه فعالیت‌های بهزیستی و بسیج خواهد بود و بر اساس آن احداث ۵ هزار واحد مسکونی برای خانواده‌های نیازمند و همچنین مناسب سازی آنها در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه از امروز مناسب سازی محیط زندگی معلولان آغاز می‌شود، اظهار داشت: این اتفاق با کمک و همکاری دانش آموزان در مناطق مرزی و محروم انجام می‌شود.

قبادی دانا با تأکید بر اینکه این ۵ هزار واحد مسکونی در مناطق مرزی استان‌های محروم و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر خواهد بود، تصریح کرد: مددجویان نیازمند بهزیستی از جمله معلولان و زنان سرپرست خانوار در اولویت قرار دارند.

رئیس سازمان بهزیستی با تأکید بر اینکه برای احداث این ۵ هزار واحد ۱۰ میلیون تومان کمک بلاعوض به مدد جویان می‌شود، گفت: همچنین مددجویان هیچ هزینه‌ای بابت عوارض، انشعاب آب و گاز و برق و هزینه‌های ساخت پرداخت نخواهند کرد و سازمان بسیج سازندگی نیز در ارتباط با فعالی‌های مهندسی و فنی خدمات رایگان انجام می‌شود.

به گفته وی همچنین ۲۵ میلیون تومان به صورت وام با کارمزد ۴ درصد به مددجویان اعطا می‌شود که امیدواریم مبلغ آن در سال آینده افزایش پیدا کند.

قبادی دانا در رابطه با مناسب سازی واحدهای مسکونی معلولان نیز خاطرنشان کرد: در این بخش تمهیداتی از سوی بسیج سازندگی انجام شده که شهرهای مرزی و استان‌های محروم در اولویت هستند که در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر اجرایی می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه بر اساس تفاهم نامه تا سال آینده این ۵ هزار واحد مسکونی ایجاد خواهد شد، اظهار داشت: از سوی دیگر ۱۰ هزار واحد مسکونی نیز مناسب سازی می‌شوند.

رئیس سازمان بهزیستی تأکید کرد: تفاهم نامه‌های مشابهی با سازمان‌های ذیربط مانند بنیاد مسکن، مستضعفان و انجمن خیرین مسکن ساز انجام شده است و امیدواریم طی سه سال آینده بتوانیم ۱۱۳ هزار واحد مسکونی ایجاد کنیم.

قبادی دانا با اشاره به اینکه امضای این تفاهم نامه‌ها و همکاری جهادگران بسیجی باعث می‌شود در مناطق مرزی و محروم اتفاقات خوبی برای مسکن مددجویان رخ دهد، یادآور شد: با همکاری استانداران قرار است ۳۰۰ واحد مسکونی در بوشهر احداث شود که ۵۰ درصد هزینه آن توسط آنها تأمین می‌شود.

به گفته رئیس سازمان بهزیستی تفاهم نامه‌ای با وزارت راه و شهرسازی منعقد می‌شود که قرار است ۴۰ هزار واحد مسکونی برای مددجویان ارائه شود.

کد مطلب 4563012
مهناز قربانی مقانکی

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