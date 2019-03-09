۵۸ نانوایی شهری و روستایی در دزفول کشیک نوروزی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان غلام چربی پیش از ظهر امروز شنبه در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان دزفول اظهار کرد: از ۲۸ اسفندماه تا ۱۴ فروردین، تعداد ۴۸ واحد نانوایی در سطح شهر و ۱۰ واحد نانوایی در روستاها به صورت کشیک نوروزی فعالیت خواهند کرد.

وی افزود: بنابراین ساعت کاری این واحدها در دو نوبت صبح و عصر یک ساعت نسبت به سایر نانوایی‌ها افزایش خواهد داشت، یعنی در ظهر تا ساعت ۱۳ و ۳۰ و در زمان عصر تا ساعت ۲۱ شب فعالیت خواهند داشت درحالی‌که سایر نانوایی‌ها همانند روال عادی و یک ساعت کمتر از نانوایی‌های کشیک فعالیت می‌کنند.

رئیس اتحادیه نانوایی‌های دزفول گفت: در روز اول و ۱۳ فروردین تمامی نانوایی‌های سطح شهرستان پخت نداشته و تعطیل خواهند بود؛ بنابراین لازم است، مردم از یک روز قبل نسبت به تأمین نان خود اقدام کنند.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی دزفول نیز در این نشست اظهار کرد: به تمامی ۱۸ پرونده تخلف واحدهای نانوایی شهرستان رسیدگی و با آنها برخورد قانونی صورت گرفته است.

موسی منصوری افزود: با همکاری اتحادیه و اداره صنعت، معدن و تجارت، بنرهایی برای اعلام وزن چانه‌های نان، قیمت نان و روزهای تعطیلی در واحدهای نانوایی نصب شده که جای تقدیر دارد.

به گزارش خبرنگار مهر ،۱۵۵ واحد نانوایی مجاز در دزفول فعال است.