  1. استانها
  2. خوزستان
۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۲۱

رئیس اتحادیه نانوایی‌های دزفول:

۵۸ نانوایی شهری و روستایی در دزفول کشیک نوروزی هستند

۵۸ نانوایی شهری و روستایی در دزفول کشیک نوروزی هستند

دزفول - رئیس اتحادیه نانوایی‌های دزفول گفت: ۵۸ نانوایی شهری و روستایی دزفول در ایام نوروز در قالب کشیک نوروزی فعالیت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان غلام چربی پیش از ظهر امروز شنبه در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان دزفول اظهار کرد: از ۲۸ اسفندماه تا ۱۴ فروردین، تعداد ۴۸ واحد نانوایی در سطح شهر و ۱۰ واحد نانوایی در روستاها به صورت کشیک نوروزی فعالیت خواهند کرد.

وی افزود: بنابراین ساعت کاری این واحدها در دو نوبت صبح و عصر یک ساعت نسبت به سایر نانوایی‌ها افزایش خواهد داشت، یعنی در ظهر تا ساعت ۱۳ و ۳۰ و در زمان عصر تا ساعت ۲۱ شب فعالیت خواهند داشت درحالی‌که سایر نانوایی‌ها همانند روال عادی و یک ساعت کمتر از نانوایی‌های کشیک فعالیت می‌کنند.

رئیس اتحادیه نانوایی‌های دزفول گفت: در روز اول و ۱۳ فروردین تمامی نانوایی‌های سطح شهرستان پخت نداشته و تعطیل خواهند بود؛ بنابراین لازم است، مردم از یک روز قبل نسبت به تأمین نان خود اقدام کنند.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی دزفول نیز در این نشست اظهار کرد: به تمامی ۱۸ پرونده تخلف واحدهای نانوایی شهرستان رسیدگی و با آنها برخورد قانونی صورت گرفته است.

موسی منصوری افزود: با همکاری اتحادیه و اداره صنعت، معدن و تجارت، بنرهایی برای اعلام وزن چانه‌های نان، قیمت نان و روزهای تعطیلی در واحدهای نانوایی نصب شده که جای تقدیر دارد.

به گزارش خبرنگار مهر ،۱۵۵ واحد نانوایی مجاز در دزفول فعال است.

کد مطلب 4563015

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها