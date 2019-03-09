مرور آخرین تحولات فلسطین در «المشهد الفلسطینی» 

به گزارش خبرگزاری مهر، «صحنه فلسطین» شامل ۶ عنوان مقاله از برترین مقالات ارائه شده در نشست‌های سیاسی دوره‌ای در مرکز باحث در سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ است.

گفتگو بشری سبلینی با «زیاد نخاله» دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین در خصوص «مساله فلسطین، اهداف این جنبش و اقدام‌هایی که تاکنون با هدف آزادسازی سرزمین‌های اشغالی صورت گرفته»، «جنگ های داخلی در آمریکا و تازه‌های مسئله فلسطین» نوشته دکتر «یوسف دعنا» رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه ویسکونسن، «نگاهی به وضعیت فلسطین، پیروزی غزه و معادله بازدارندگی» نگارش دکتر «محمود الزهّار» رئیس فراکسیون تغییر و اصلاحات در شورای قانون گذاری فلسطین و عضو دفتر سیاسی جنبش حماس، «نگاهی به صحنه پیروزی غزه» اثر دکتر خالد البطش، عضو دفتر اسلامی جنبش جهاد فلسطین، «مقاومت و راهپیمایی‌های بازگشت به غزه»، نوشته محمد البریم (ابومجاهد)، سخنگوی رسمی کمیته‌های مقاومت مردمی، «تحولات پایداری فلسطین در راهپیمایی‌های بازگشت» اثر هانی ثوابته، عضو کمیته مرکزی مردمی آزادی فلسطین، عنوان برخی مقالات و مطالب این شماره است.

مرکز مطالعات فلسطینی و راهبردی باحث، مرکزی برای مطالعات مرتبط با فلسطین و برگزاری نشست‌ها و دوره‌های آموزشی ذیربط است که در بیروت فعالیت دارد.

رایزنی فرهنگی ایران در لبنان این خبر را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است.