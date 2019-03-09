سرهنگ احسان علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعزام ۱۴۰ دانش‌آموز دختر در قالب ۴ اتوبوس به اردوی راهیان نور خبر داد و اظهار کرد: به‌طورقطع اردوهای راهیان نور بهترین راه مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان است و تأثیر خوبی بر نسل جوان خواهد داشت.

وی در ادامه افزود: تعدادی روحانی، راوی و یک دستگاه آمبولانس به همراه دانش آموزان فردیسی به مناطق عملیاتی اعزام شدند.

فرمانده سپاه ناحیه فردیس با اشاره به اهمیت برگزاری اردوهای راهیان نور، تأکید کرد: راهیان نور، یک عملیات فرهنگی بسیار بزرگ در ابعاد تربیتی است که از ۸ سال دفاع مقدس برمی‌خیزد.

وی ادامه داد: اجرای این اردوها بهترین فرصت برای شناخت بیشتر دوران دفاع مقدس و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جدید است.

سرهنگ علیزاده تصریح کرد: اردوهای راهیان نور می‌تواند این باور را به جوانان جامعه تبیین کند که این نظام بیهوده و بدون زحمت به دست نیامده و برای امنیت کنونی بسیاری از جوانان کشور با حداقل امکانات به مقابله با ابرقدرت‌های دنیا پرداختند و این ایمان و خلوص نیت آن‌ها بود که منجر به پیروزی شد.