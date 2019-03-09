۱۱۳هزارنفر در نوبت دریافت مسکن از بهزیستی/ کمک بلاعوض ۱۰ میلیونی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی کوزه‌گر در مراسم انعقاد تفاهمنامه مشترک بین سازمان بهزیستی و بسیج سازندگی که به منظور احداث ۵۰۰۰ واحد مسکونی برای خانواده‌های تحت پوشش و همچنین مناسب‌سازی منازل معلولان برگزار شد، اظهار داشت: یکی از اقدامات سازمان بهزیستی در راستای توانمندسازی جامعه هدف، تأمین مسکن خانواده‌های تحت پوشش است که در این خصوص دستگاه‌های مرتبط، همکاری‌های لازم را انجام می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه برای ساخت این واحدها، علاوه بر کمک‌های بلاعوض، تسهیلات بانکی نیز به مددجویان اختصاص پیدا می‌کند، افزود: در این راستا از کمک خیرین نیز بهره‌مند می‌شویم.

معاون مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۱۳ هزار نفر برای دریافت مسکن از سازمان بهزیستی، پشت نوبت هستند که ۵۳ هزار واحد مسکونی در دستور ساخت است و تاکنون نیز ۱۰۵ هزار واحد مسکونی با کمک سازمان‌ها و خیرین برای مددجویان احداث شده است.

کوزه‌گر خاطرنشان کرد: این ۵۰۰۰ واحد مسکونی در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر احداث می‌شود و سازمان بهزیستی نیز ۱۰ میلیون تومان به صورت بلاعوض به آنها کمک می‌کند.