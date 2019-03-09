سیدجواد ساداتی نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به تصویب اخیر هیئت دولت مبنی بر کاهش تعرفه برق در کاشان اظهار داشت: بر اساس مصوبه هیئت دولت که با تلاش‌های هزار روزه و پیگیری‌های متعدد صورت گرفت، تعرفه برق کاشان از ابتدای خرداد تا پایان شهریور ماه از چهار گرمسیری به سه گرمسیری کاهش یافت.

وی با بیان اینکه با این مصوبه برق مصرفی مردم کاشان و آران و بیدگل تا یک چهارم کاهش پیدا می‌کند، افزود: تعرفه برق ارتباطی با تعرفه گاز نداشته و قانونی مبنی بر افزایش حامل‌های انرژی با کاهش تعرفه یکی دیگر از حامل‌های انرژی وجود ندارد زیرا تعرفه برق مربوط به وزارت نیرو و تعرفه گاز در حوزه وزارت نفت است.

کاهش تعرفه برق موجب افزایش سایر حامل‌های انرژی نمی‌شود

وی ضمن اشاره به کاهش تعرفه گاز بخش برزُک افزود: در سال ۹۵ با پیگیری‌های صورت گرفته تعرفه گاز بخش برزک با مکاتبه با وزارت نفت کاهش یافت اما تغییری نیز در تعرفه برق برزک پیش نیامد و بر همین اساس برخی ادعاها مبنی بر افزایش تعرفه گاز همزمان با کاهش تعرفه برق شهرستان کاشان رد می‌شود.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: تعرفه قبلی کاشان و آران و بیدگل تعرفه گرمسیری منطقه چهار و آن هم تنها برای دو ماه در سال بوده است، اما با پیگیری‌های صورت گرفته در مصوبه جدید تعرفه برق به منطقه سه گرمسیری و برای چهار ماه گرم سال تغییر کرد.

هزینه کاهش تعرفه از محل هدفمندی یارانه‌ها تأمین خواهد شد

وی با بیان اینکه با این مصوبه هیئت دولت میزان هزینه برق کاهش و مدت زمان کاهش تعرفه کاهش پیدا کرد، گفت: بر اساس مصوبه هیأت دولت هزینه کاهش تعرفه از محل هدفمندی یارانه‌ها تأمین خواهد شد در حالی که تعرفه بندی شهرهای مختلف بحث جدیدی نیست و ساز و کار مالی تعریف شده‌ای در قانون وجود دارد.

ساداتی نژاد کاهش تعرفه برق را در خاموشی بی تأثیر دانست و افزود: به دلیل مشکل در تأمین پیک بار برق در شبکه، تابستان ۹۷ در سراسر کشور با خاموشی روبرو بودیم و ارتباطی به ظرفیت شبکه توزیع نداشت که با توجه به افزایش پیک بار کشور، طبیعتاً در تابستان سال ۹۸ هم در کل کشور خاموشی وجود خواهد داشت و بر اساس برآورد وزارت نیرو میزان خاموشی سال ۹۸ از سال ۹۷ نیز بیشتر خواهد بود.

برنامه خاموشی بر اساس کمبود برق در کل کشور تعیین می‌شود

وی ابراز داشت: برنامه خاموشی بر اساس کمبود برق در کل کشور تعیین می‌شود که وزارت نیرو برای سال ۹۷ حدود چهار هزار مگاوات و برای سال ۹۸ حدود هشت هزار مگاوات در پیک بار کمبود دارد در حالی که کل برق مصرفی خانگی منطقه کاشان ۲۵۰ مگاوات پیک است و بر همین اساس میزان پیک برق منطقه در مقایسه با پیک بار شبکه حدود چهار دهم درصد بوده و این میزان تأثیری در برنامه خاموشی‌ها ندارد.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی گفت: تغییر تعرفه با هدف تأمین منافع مردم منطقه و رعایت عدالت در پرداخت هزینه برق نسبت به شهرهای مشابه مانند قم انجام گرفته و می‌تواند به حفظ منابع آب و صرفه‌جویی در آن کمک شایان توجهی داشته باشد و بر همین اساس در مورد صرفه‌جویی در برق نیز باید فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در دستور کار قرار گیرد.

منطقه کاشان در زیرساخت انتقال برق هیچ مشکلی ندارد

وی اظهار داشت: منطقه در زیرساخت انتقال هیچ مشکلی ندارد و در شبکه توزیع نیز فارغ از تغییر تعرفه، نیاز به بهسازی و توسعه نیاز است که مانند تمام مناطق کشور بایستی در برنامه‌ریزی شرکت توانیر قرار گیرد به گونه‌ای که طی سه سال گذشته ده‌ها مکاتبه برای پیگیری نیازهای شبکه توزیع و فوق توزیع منطقه صورت گرفته و به نتایج و اقدامات خوبی نیز منجر شده و باید از سوی مسئولان اجرایی شهرستان و استان به طور کامل موضوع دنبال و اقدام شود.