توزیع ۱۹۰ هزار اصله نهال بین شهروندان گلوگاه

تقی عباسیان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفته منابع طبیعی فرصت خوبی برای ترویج فرهنگ عمومی در مقوله درختکاری و حفظ جنگل است که باید همه مردم در این بخش نقش آفرینی کنند و به کمک منابع طبیعی بشتابند.

وی اظهار کرد: شهروندان می‌توانند با مراجعه به منابع طبیعی در امر درختکاری شرکت کنند و ضمن شرکت در این امر خداپسندانه در حفظ محیط زیست و منابع طبیعی تلاش کنند.

عباسیان، جلب مشارکت دستگاه‌های اجرایی و مردم را در امر درختکاری از مهمترین اولویت‌های هفته منابع طبیعی اعلام کرد و یادآور شد: در کنار توزیع رایگان نهال، برگزاری کارگاه و کلاس‌های آموزشی و بازدید از طرح‌های منابع طبیعی، شرکت در نماز جمعه و بیان عملکرد این سازمان از مهمترین برنامه‌های هفته منابع طبیعی این شهرستان است.

این مسئول افزود: این نهال‌ها به صورت رایگان در بین مردم توزیع شد و باید تلاش شود تا با فرهنگ سازی در این رابطه شاهد صیانت هرچه بیشتر از منابع طبیعی باشیم.

وی گفت: نهال توسکا، اکالیپتوس و صنوبر از نهال‌های سریع الرشد است که در بین مردم توزیع شد و همچنین نهال‌های جنگلی شامل افرا، شیردار، بلوط، ون (زبان گنجشک)، داغداغان، گیلاس وحشی و نهال درخت آزاد و نهال‌های مثمر هم از نوع گردو، انار، انجیر، آلوچه، ازگیل، هلو، شلیل و خرمالو در اراضی مستثنیات اشخاص و اراضی شیبدار بوده است که تحویل شهروندان گلوگاهی در شهر و روستا شد.