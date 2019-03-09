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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۳۹

معاون پارلمانی رئیس جمهور یاد آیت الله ملک حسینی(ره)را گرامی داشت

معاون پارلمانی رئیس جمهور یاد آیت الله ملک حسینی(ره)را گرامی داشت

یاسوج- معاون پارلمانی رئیس جمهور با حضور در آرامگاه آیت الله العظمی سید کرامت الله ملک حسینی(ره) یاد این فقیه فقید را گرامیداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری که به یاسوج سفر کرده است، در اولین روز کاری خود صبح شنبه در مرقد مطهر امامزاده شاه قاسم (ع) حضور یافت و پس از زیارت این امامزاده عظیم الشأن با حضور بر سر مزار آیت الله العظمی ملک حسینی با ذکر فاتحه‌ای یاد این فقیه مجاهد را گرامیداشت.

وی گفت: فقدان آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی یک ضایعه بزرگ بود و جبران نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پارلمانی رئیس جمهور سپس همراه با استاندار کهگیلویه و بویراحمد، نماینده بویراحمد و دنا در مجلس و جمعی از مدیران استانی به منطقه محروم تنگ تامرادی در شهرستان بویراحمد عزیمت کرد.

کد مطلب 4563047

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