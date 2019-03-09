غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اکران‌های فشرده سال ۹۸ در سینمای ایران اشاره کرد و گفت: سال ۹۸ سال سختی برای جدول اکران سینمایی است و اگر برنامه‌ریزی درستی صورت نگیرد، بی شک با مشکل مواجه می‌شویم.

وی بیان کرد: با توجه به قوانین آئین نامه اکران، مدت زمان اکران هر فیلم در سرگروه‌ها ۷ هفته است و با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان نیمه اردیبهشت‌ماه آغاز می‌شود، یعنی بعد از گذشت ۶ هفته از اکران فیلم‌های نوروزی، هفته هفتم در ماه مبارک رمضان خواهد بود.

فرجی تاکید کرد: این در حالی است که بر اساس آئین نامه اکران، سرگروه‌های سینمایی باید فیلم‌های جدید را برای اکران معرفی کنند، اکران دوم نوروز همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان شروع می‌شود و اگر برنامه‌ریزی دقیق و حمایتی صورت نگیرد، عملاً اکران دوم نوروز نخواهیم داشت.

سخنگوی شورای صنفی نمایش توضیح داد: در چنین شرایطی طبیعتاً ممکن است فیلم‌های ضعیف‌تر در سینماها اکران شود به دلیل اینکه سرگروه‌های سینمایی موظف هستند طبق آئین‌نامه برنامه آینده را اعلام کنند شرایط آئین‌نامه به شیوه‌ای است که تهیه‌کننده یا توزیع‌کننده چون سه هفته اکران فیلم در ماه مبارک رمضان است، حاضر به اکران فیلم‌های خوب نیستند پس باید یک شیوه حمایتی هم برای سینما و هم برای فیلم‌ها در نظر گرفته و مصوب شود تا در فروردین ماه تکلیف برنامه عید فطر مشخص باشد.