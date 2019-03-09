رضایی انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه، محسن رضایی پیام تبریکی صادر کرد.

متن پیام دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حاج سید ابراهیم رئیسی

حسن اعتماد مقام معظم رهبری در انتصاب جنابعالی به ریاست قوه قضائیه را که بیانگر شایستگی‌ها و سوابق ذیقیمت آن برادر گرانمایه است صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.

بی‌تردید، توانمندی‌ها و تجارب گرانسنگ جنابعالی، آینده‌ای درخشان در تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب در دستگاه قضا را نوید می‌دهد.

از درگاه حضرت حق، سربلندی، عزت و دوام توفیقات جنابعالی را طلب می‌کنم.

محسن رضایی

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

