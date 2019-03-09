اینتکس سایت، فروش ویژه عید محصولات بادی تفریحی و چادر مسافرتی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، یکی از وسایل بسیار مهم چادر مسافرتی است. این محصول متناسب با نوع فعالیت می‌بایست انتخاب شود. چادر مسافرتی در واقع یک سرپناه و محلی موقت برای به آرامش رسیدن، استحراحت کردن، انجام فعالیت و کارهای دیگر است. همچنین یک چادر می‌تواند شما را در برابر بارش باران، برف و یا تابش نور آفتاب حفظ کند.

چادرها از لحاظ نوع ساختار به سه دسته‌ی کلی فنری، عصایی و اتوماتیک تقسیم می‌شوند که هرکدام با توجه به ویژگی‌های خود برای یک نوع فعالیت مناسب هستند. چادر مسافرتی فنری مدل‌هایی هستند که به راحتی باز و بسته می‌شوند و دارای ارتفاع بلندی هستند اما به دلیل نوع ساختار اغلب دارای وزن بالایی هستند و مناسب فعالیت‌هایی هستند که با کمک یک وسیله نقلیه مانند خودرو انجام می‌شود.

چادر مسافرتی عصایی دارای یک بدنه و تعدادی عصا است که با سرهم کردن آنها چادر برپا می‌شود. این مدل از چادرها دارای وزن کمتر و براحتی قابل حمل هستند اما مدت زمان نصب آن نسبت به سایر مدل‌ها اغلب بیشتر و حدوده ۲۰ دقیقه و مناسب فعالیت‌هایی مانند کوهنوردی، کمپینگ، پیاده روی و… است. مدل بعدی چادر مسافرتی اتوماتیک که مانند چتر باز و بسته می‌شود. این چادر براحتی باز و بسته و دارای استحکام بیشتری نسبت سایر مدل‌ها دارد که برای فعالیت‌هایی همچون مسافرت مناسب است.

تشک بادی

استراحت کردن و خوابیدن در مکان‌های خارج از محیط خانه نیازمند ایجاد بسترهایی مناسبی است. یکی از وسایلی که به شما کمک می‌کند تا مکان شما مناسب یک استراحت باشد، تشک بادی است. این محصول از موادی مانند پلی استر، پی وی سی و الیاف ساخته می‌شود که سبک و دارای مقاومت بالایی است. همان طور که از نام محصول پیداست این محصول به کمک باد ساختار خود را می‌گیرند و آماده استفاده هستند.

سطح رویه تشک بادی از جیر پوشیده شده است که از تعرق بدن هنگام خوابیدن جلوگیری می‌کند. این محصول بادی در ابعاد یک نفره و دو نفره تولید می‌شود و اغلب دارای یک ارتفاع در قسمت بالای خود برای قرار دادن سر هنگام استراحت هستند. این ویژگی باعث می‌شود تا دیگر احتیاج به یک بالش جداگانه نباشد. هنگامی که خالی از باد باشد دارای وزن و حجم بسیار کمی است که باعث می‌شود حمل آن بسیار آسان صورت گیرد و مناسب فعالیت‌هایی مانند کوهنوردی، کمپینگ، سفر و… است.

همانطور که گفته شد تشک بادی برای استفاده نیازمند باد شدن است برای این کار می‌بایست از پمپ بادهای مخصوص استفاده کنید که می‌توانید مناسب با نوع فعالیت از مدل‌های دستی، پدالی، برقی و فندکی استفاده نمائید. البته مدل‌هایی از تشک بادی که برای کوهنوردی و کمپینگ طراحی می‌شوند در داخل بدنه ی خود دارای یک پمپ پدالی سرخود هستند که براحتی بتوانید در مکان‌هایی که دسترسی به برق ندارید تشک را باد نمائید.

استخر بادی

تفریحات آبی به خصوص آب بازی یک تفریح هیجان انگیز برای همه نسل‌ها چه کوچک و چه بزرگ است. بسترهای مختلفی برای انجام این فعالیت نیاز است. یک مورد از این وسایل استخر بادی است. این نسل از استخرها از مواد پلاستیکی مقاوم و سبک ساخته شده‌اند که به کمک فرایند بادگیری توسط پمپ‌های باد مخصوص شکل خود را می‌گیرند و آماده ی آب گیری هستند.

استخر بادی دارای طرح و شکل‌های متفاوتی است که متناسب با سنین مختلف طراحی شده است. این نسل از استخرها فضای بسیار کمی را هنگام بسته بندی اشغال می‌کنند و به راحتی در هر کجا که می‌خواهید، می‌توانید استخر را نگه داری نمائید. برای راه اندازی کافی است تنها با یک پمپ باد در چند دقیقه محصولاتان را باد کنید و در انتها در کنار دوستان و یا خانواده از شنا کردن و آب بازی لذت ببرید. از استخر بادی برای ذخیره و نگهداری آب نیز برای مصارف مختلف مانند کشاورزی و ساختمان سازی می‌توان استفاده کرد. شرکت‌هایی متعددی در سطح جهانی استخر بادی تولید می‌کنند که از معروف و شناخته شده‌ترین آنها می‌توان به اینتکس و بست وی اشاره کرد.

تشک مواج

بیمارانی که دارای زخم بستر هستند و یا به دلایلی مختلفی مانند شکستکی لگن، نیاز به استراحت طولانی مدت بدون تحرک دارد، می‌بایست از تشک مواج استفاده کنند. این تشک‌ها عمل تحرک را برای بدن شبیه سازی می‌کنند و از ایجاد زخم بستر بر روی بدن جلوگیری و همچنین در صورت وجود زخم، کمک به بهبود یافتن آن می‌کند. نحوه‌ی عملکرد تشک مواج به این گونه است که باد به کمک یک دستگاه پمپ باد متصل به برق در بین سلول‌ها به طور یکی در میان جا به جا می‌شود.

در دو نوع کلی تخم مرغی و سلولی ساخته می‌شود که مدل تخم مرغی برای بیمارانی است که فاقد زخم بستر هستند و مدل سلولی مدل حرفه‌ای تر است که متناسب با شرایط بیمار دارای انواع مختلفی است. بعضی از مدل‌های تشک مواج دارای خروجی CPR جهت تخلیه سریع سلول‌ها برای بیماران قلبی است.

تشک بیمار قابل استفاده بر روی تخت‌های معمولی و یا حتی زمین هستند و حتی سایز آنها برای استفاده بر روی تخت‌های بیمارستانی استاندارد است. ابعاد و وزن پایین هنگام بسته بندی باعث شده تا شما براحتی بتوانید تشک مواج را با خود حمل و هرکجا که خواستید از آن استفاده نمائید. از برندهای تولید کننده این تشک‌ها می‌توان به ایرداکتر و زنیت مد اشاره کرد.

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