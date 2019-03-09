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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۵۷

سازمان وظیفه عمومی ناجا اعلام کرد؛

فراخوان مشمولان کاردانی، دیپلم و زیردیپلم دراسفندماه

فراخوان مشمولان کاردانی، دیپلم و زیردیپلم دراسفندماه

سازمان وظیفه عمومی ناجا تمامی مشمولان دارای مدرک تحصیلی کاردانی، دیپلم را به خدمت سربازی فراخواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی ناجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «تمامی مشمولان فارغ‌التحصیل مقاطع کاردانی، دیپلم و زیردیپلم که برگ آماده به خدمت به تاریخ ۹۷/۱۲/۱۹ دریافت کرده‌اند، باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰)، برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند.

در این اطلاعیه آمده است؛ مشمولان ساکن تهران بزرگ باید ساعت ۶ صبح روز یکشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه ۱۳۹۷ و مشمولان ساکن سایر استان‌ها نیز ساعت ۷ صبح تاریخ ذکر شده، در محل و مراکزی که در برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح اعلام شده، حضور یابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

گفتنی است عدم حضور به موقع در زمان و محل‌های تعیین شده، غیبت محسوب و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی، محرومیت‌های اجتماعی را برای آنان در بر خواهد داشت.

شایان ذکر است، متقاضیان در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir ، سامانه تلفن گویا به شماره ۰۹۶۴۸۰ و یا کانال سازمان در پیام‌رسان سروش به نشانی sarbazvazifeh @ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.»

کد مطلب 4563071

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