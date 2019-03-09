به گزارش خبرگزاری مهر، حسین براری از انهدام باند قطعات خودرو در کرمانشاه خبر داد و اظهار داشت: به دنبال وقوع چند فقره سرقت قطعات خودرو در شهر کرمانشاه، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران پس از انجام کارهای اطلاعاتی دریافتند که سرقت‌ها توسط باندی سه نفره انجام می‌شود، از این رو دستگیری آنها به صورت جدی از سوی پلیس دنبال شد.

سرهنگ براری گفت: مأموران در حال گشتزنی به ۳ سارق برخوردند که در حال سرقت یک دستگاه خودروی پراید بودند و با اقدامی به موقع توانستند ۲ نفر آنها را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه گفت: متهمان دستگیر شده در بازجویی‌ها به ۹ فقره سرقت قطعات خودرو اعتراف کردند.

وی با بیان اینکه تلاش برای دستگیری دیگر همدست آنها ادامه دارد، از معرفی ۲ متهم دستگیر شده به دستگاه قضائی جهت سیر مراحل قانونی و صدور احکام لازم خبر داد.

کشف یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال دام قاچاق در ماهیدشت

جانشین فرمانده انتظامی استان گفت: با تلاش مأموران پلیس بخش ماهیدشت از توابع شهرستان کرمانشاه، ۴۱ رأس دام قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال کشف شد.

سردار علیرضا مرزبانی اظهار داشت: مأموران انتظامی ماهیدشت، حین گشتزنی در سطح شهر و راه‌های مواصلاتی، به یک دستگاه کامیون که حامل تعداد زیادی دام بود، مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی ادامه داد: مأموران در بازرسی از این خودرو، ۴۱ رأس دام قاچاق که فاقد هرگونه مجوز حمل از سوی اداره کل دامپزشکی بود، کشف شد.

سرهنگ مرزبانی تصریح کرد: طبق نظر کارشناسان، ارزش احشام قاچاق کشف شده به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال می‌رسد.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه همچنین از دستگیری راننده کامیون و معرفی وی به دستگاه قضائی جهت سیر مراحل قانونی و صدور حکم لازم خبر داد.

وی در پایان مبارزه با قاچاق را از مهمترین برنامه‌های پلیس در راستای حمایت از اقتصاد داخلی عنوان کرد.

بیش از ۳۸ میلیون ریال اسکناس تقلبی در کرمانشاه کشف شد

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف ۳۸ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال اسکناس تقلبی در مرکز استان و با تلاش مأموران پلیس خبر داد.

سرهنگ "حسین براری" اظهار داشت: پس از اطلاع مأموران مبنی بر اینکه یک دستگاه خودرو سمند با ۲ سرنشین در یکی از محلات حاشیه‌ای شهر مشغول خرید و فروش اسکانس های تقلبی هستند، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با حضور مأموران در محل و انجام کارهای اطلاعاتی، خودروی مذکور شناسایی و توقیف و هردو سرنشین ان نیز دستگیر شدند.

سرهنگ براری ادامه داد: در بازرسی از این افراد و داخل خودرو، ۵۸ قطعه چک پول ۵۰۰ هزار ریالی و ۹۳ قطعه اسکناس ۱۰۰ هزارریالی جمعاً به مبلغ ۳۸ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه همچنین از معرفی متهمان دستگیر شده به دستگاه قضائی جهت سیر مراحل قانونی و صدور احکام لازم خبر داد.

۳۱ واحد صنفی متخلف در قصرشیرین پلمپ شد

فرمانده انتظامی قصرشیرین از پلمپ ۳۱ واحد صنفی متخلف طی هفته گذشته در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "عنایت فلاحی" اظهار داشت: پلیس امنیت عمومی شهرستان با هدف پیشگیری از وقوع تخلفات در حوزه اصناف و اماکن عمومی از یک هزار و ۲۵۸ واحد صنفی بازدید بعمل آورد.

وی تصریح کرد: مأموران انتظامی قصرشیرین ۳۱ واحد صنفی از جمله سوپر مارکت، لوازم آرایشی بهداشتی، آرایشگاه‌های زنانه و مردانه و قلیان سراها که به رعایت شئونات اسلامی و قوانین و مقررات اماکن عمومی بی توجه بودند، شناسایی و با تشکیل پرونده قضائی پلمپ کردند.

سرهنگ فلاحی خاطر نشان کرد: پلیس با اجرای طرح‌های ارتقا امنیت اجتماعی و اقدامات کنترلی و نظارتی، همواره در صدد خدمت رسانی به مردم شهرستان بوده و به صورت مستمر آماده دریافت اخبار مرتبط از طریق سامانه ۱۱۰ است.

کشف بیش از ۱۲ هزار انواع مواد محترقه در پاوه

فرمانده انتظامی پاوه از کشف ۱۲ هزار و ۸۰۰ عدد انواع مواد محترقه و آتش زا غیر مجاز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ "حیدر حق جویان" اظهار داشت: پس از اطلاع پلیس از وجود یک انبار حاوی مواد محترقه، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پس از کسب مجوز قضائی و با حضور مأموران در محل، ۱۲ هزار و ۸۰۰ عدد انواع مواد محترقه و آتش زا کشف شد.

سرهنگ حق جویان، همچنین از دستگیری یک متهم در این رابطه و معرفی وی به دستگاه قضائی جهت سیر مراحل قانونی و صدور حکم لازم خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان پاوه همچنین از شهروندان خواست تا از فرزندان خود مراقبت بیشتری بعمل آورده و در صورت اطلاع از محل تهیه و یا توزیع مواد محترقه، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به اطلاع پلیس برسانند.

دستگیری سارق ساختمان‌های نیمه کاره در ثلاث باباجانی

فرمانده انتظامی ثلاث باباجانی از دستگیری فردی خبر داد که از ساختمان‌های نیمه کاره شهرستان سرقت می‌کرد.

سرهنگ "محمد محمدی" اظهار داشت: به دنبال اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره سرقت از ساختمان نیمه واقع در یکی از شهرک‌های سطح شهر، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پس از حضور مأموران در محل، فرد شاکی عنوان کرد پس از مراجعه به ساختمان متوجه به سرقت رفتن یک دستگاه سنگ فریز و ۴ عدد تیغه صفحه، ۲۰ متر سیم سیار برق، یک عدد گاز انبر و مقداری لوازم دیگر شده است.

سرهنگ محمدی گفت: پس از دریافت این اطلاعات مأموران با انجام کارهای اطلاعاتی توانستند یکی از سارقان را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی نسبت به دستگیری وی اقدام کردند.

فرمانده انتظامی ثلاث باباجانی گفت: این فرد در بازجویی‌های بعمل آمده به سرقت وسایل از ساختمان نیمه کاره اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی شد.

کشف مواد مخدر در ثلاث باباجانی

وی در ادامه از کشف مقداری مواد مخدر با تلاش مأموران انتظامی شهرستان ثلاث باباجانی نیز خبر داد و گفت: این مواد شامل هروئین و شیشه و همچنین ۴۰ سی سی شربت متادون بود.

سرهنگ محمدی گفت: یک دستگاه ترازوی دیجیتال توزین موادمخدر نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی ثلاث باباجانی همچنین از دستگیری یک نفر در این رابطه و معرفی وی به دستگاه قضائی جهت صدور حکم لازم خبر داد.

۵۳ هزار عدد مواد محترقه غیرمجاز در سنقروکلیایی کشف شد

فرمانده انتظامی شهرستان سنقروکلیایی از کشف ۵۳ هزار عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز در آستانه فرا رسیدن چهارشنبه آخر سال خبر داد.

سرهنگ "غضبان احمدی فرد" اظهار داشت: مأموران انتظامی سنقروکلیایی حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی پژو پارس مشکوک شده و ان را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، ۵۳ هزار عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز کشف شد.

سرهنگ احمدی فرد همچنین از دستگیری ۳ متهم در این رابطه و معرفی آنها به دستگاه قضائی جهت سیر مراحل قانونی و صدور حکم لازم خبر داد.

فرمانده انتظامی سنقروکلیایی در پایان گفت: به منظور پیشگیری و جلوگیری از حوادث ناگوار چهارشنبه آخر سال، اجرای طرح‌های بازرسی به منظور کشف مواد محترقه غیرمجاز و پیشگیری از حوادث ناگوار در دستور کار قرار دارد.