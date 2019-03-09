رئیس سازمان صمت فارس از بدنه وزارتخانه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق حمیدیان صبح شنبه در آئین تکریم مدیرکل سابق و معارفه سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس با بیان اینکه انتخاب رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان باید مشخصاً در جهت توسعه استان انجام شود، افزود: اخبار ناخوشایند از حوزه معرفی افراد به معاونت پارلمانی وزارتخانه وجود دارد که از نمایندگان شهرستان‌ها می‌خواهیم که در جریان انتخابات استانی در سال آینده انتخاب رئیس سازمان را در حوزه انتخابات در نظر نگیرند.

وی به فعالیت سازمان صنعت، معدن و تجارت بر اساس قانون در دو بخش تولید و توزیع اشاره و با توجه به تضاد ذاتی که در نهاد صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از تولید و توزیع وجود دارد، تاکید کرد: باید قانون انتزاع که وزارت کشاورزی نتوانست آن را حل کند مورد بررسی قرار گرفته و مشکلات آن برطرف شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس با بیان اینکه مدیریت بر سازمان صنعت، معدن و تجارت کاری دشوار بوده و گستردگی حوزه‌های تحت مدیریت آن نشان از پیچیدگی این سازمان دارد، درخواست بخش خصوصی را در انتخاب رئیس سازمان اظهار و عنوان کرد: باید کسی از بدنه وزارت انتخاب شود که شاهد مشکلات بعدی نباشیم.

حمیدیان ادامه داد: این امر باعث شکوفایی سازمان و توسعه استان خواهد شد در صورتی که انتخاب افراد از سایر دستگاه‌های غیر مرتبط جایگاه خوبی در این حوزه نخواهند داشت.

در این آئین علی همتی رئیس سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس سابق فارس تکریم و فریبرز رضازاده به عنوان سرپرست این سازمان معارفه شد.