سینمای ما نیازمند جایزه شهید آوینی است

سیدجلال یحیی زاده فیروزآبادی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در خصوص برگزاری جایزه شهید آوینی و انتخاب بهترین مستند سال به خبرنگار مهر گفت: "در وهله اول باید از مدیر مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به عنوان آغازگر چنین حرکتی تشکر کرد. زیرا سینمای فرهنگی کشور نیازمند حمایت جدی و همه جانبه است. چه نکوست که این حرکت توام با یاد و خاطره این شهید اهل قلم باشد که یک سبک منحصر به فرد در خصوص مستندهای دفاع مقدس از خود به یادگار گذاشت."

وی خاطر نشان ساخت: "مستندهای ماندگار "روایت فتح" یکی از تاثیرگذارترین عناصر تصویری بودند که همه مردم را با واقعیت های موجود در بطن جنگ و آدم های این عرصه آشنا کرد. این شهید والامقام به تمام معنی نماد یک هنرمند متعهد مسلمان در خدمت اهداف عالی کشور و نظام بود و حجت را برای تمام هنرمندان به پایان رساند."

این نماینده مجلس در خصوص ویژگی های اخلاقی و هنری شهید آوینی اظهار داشت: "شهید آوینی با توجه به شرایط موجود آن دوران که همانند امروز از سینما و هنر حمایت نمی شد، با ایستادگی در خصوص احیای سینمای ناب در جایگاه یک هنرمند تاثیرگذار حضور داشت و به حق لایق عنوان شهید اهل قلم است. امید داریم تمام کسانی که در عرصه هنر فعالیت دارند از او الگوبرداری کنند و با پیگیری اندیشه های وی، این افکار را در آثارشان مورد استفاده قرار دهند. شهید آوینی نمونه بی بدیل هنرمندی است که در جهت رضای خالقش گام برمی داشت و چندان دربند روابط روزمره و رایج مادی حاکم نبود."

فیروزآبادی تاکید کرد: "با توجه به اینکه سال اول برگزاری جایزه شهید آوینی است، با برنامه ریزی هر چه بهتر سال های آینده این جایزه به یقین می تواند باعث تحولات مثبت و گسترده ای در سینمای مستند ما شود و با توجه به جایگاه نام شهید آوینی برای همه مردم جامعه و هنرمندان سینمای مستند، مسیری جدید در عرصه فعالیت هنری باز کند."

وی یادآور شد: "کمیسیون فرهنگی مجلس این آمادگی را دارد که به برگزاری هر چه بهتر این جایزه و برنامه های فرهنگی از این نوع کمک و یاری کند و برای تخصیص بودجه از پیشنهادها و طرح های فرهنگی حمایت لازم را انجام دهد."