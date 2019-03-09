به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تلفن‌های همراه حالا به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی انسان مدرن بدل شده‌اند. این روزها تقریباً هرکاری را می‌توان به لطف این گجت‌های کوچک انجام داد که از مسیریابی در خیابان‌های شلوغ گرفته تا پرداخت قبوض و در نهایت ارتباطات با دوستان و آشنایان را شامل می‌شود.

از طرفی بسیاری از کاربران حالا حجم بالایی از اطلاعات ارزشمند و البته شخصی خود را درون موبایل‌شان ذخیره سازی می‌کنند و به همین خاطر ترجیح‌شان این است که حتی برای تعمیر هم لحظه‌ای از گوشی خود دور نشوند. تکیز راهکاری مؤثر برای این گروه از کاربران دارد: ارائه خدمات تعمیر موبایل در محل.

اما در بازاری که پر شده از قطعات بی‌کیفیت و تقلبی و پیدا کردن یک تعمیرکار حرفه‌ای و کاربلد، خود چالشی بزرگ محسوب می‌شود چاره چیست؟

تکیز با استفاده از قطعات اصل و OEM (تهیه شده از تولیدکننده اصلی) و تکیه بر کادر مجرب خود، فرایند تعمیر گوشی‌های ارزشمند شما را بر عهده می‌گیرد و برای کلیه خدمات خود ضمانت تعویض قطعات ارائه می‌دهد.

تکیز شرکتی بین المللی با دفاتر فعال در کشورهای مختلف است که کادری مجرب و آموزش دیده از تکنسین‌های موبایل را گرد هم آورده تا خدمات تعمیر موبایل در محل را مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی به کاربران ایرانی ارائه کند.

سری گلکسی A و J سامسونگ در فهرست خدمات

شرکت تکیز مدتی است فعالیت رسمی خود را در ایران شروع کرده و خبر خوش اینکه حالا این خانواده به پاس استقبال شما خدمات گسترده‌تری را ارائه می‌کند.

پیشتر خدمات تعمیر موبایل تکیز برای گوشی‌های آیفون و برخی مدل‌های سری گلکسی سامسونگ ارائه می‌شد و حالا مفتخریم که اعلام کنیم گوشی‌های میان رده سری گلکسی A و خانواده اقتصادی‌های گلکسی J نیز از این پس خدمات تعمیر تکیز را دریافت می‌کنند که فهرست کامل آنها را می‌توانید در سایت تکیز مشاهده کنید.

جهت دریافت خدمات تعمیر تکیز کافیست به وبسایت ما به آدرس www.techys.me مراجعه کنید یا با شماره ۰۲۱۲۵۹۱۷۷۹۷ تماس بگیرید.

درباره تکیز

تکیز ارائه دهنده خدمات حرفه‌ای تعمیر موبایل در محل برای کاربرانی است که زمان و راحتی برایشان در اولویت قرار دارد. خدمات ما با استفاده از قطعات اصل و OEM و با کمک تکنسین‌های دارنده گواهی KHDA از وزارت علوم امارات متحده عربی ارائه می‌شوند.

ارزش‌های ما

* خدمات حرفه‌ای مطابق با استانداردهای جهانی

*امنیت اطلاعات

* گواهی‌های سه گانه (KHDA، MCTC و Techys)

* قطعات باکیفیت OEM

* ضمانت تعویض قطعات

این مطلب، یک خبرآگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.