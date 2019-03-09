لزوم اعتماد به ۳ بخش خصوصی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود هاشمی پیش از ظهر شنبه در آئین تکریم رئیس سابق و معارفه سرپرست جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در شرایط کنونی اصناف و کسبه به توجه بیشتری نیاز دارند چراکه این امر با نفع دولت و ملت است، اظهار داشت: ولی در این خصوص کم لطفی می‌شود و آن اعتماد را نمی‌توانید داشته باشید.

هاشمی گفت: در تشدید تحریم‌های خارجی و مسائل و مشکلات داخلی ناشی از آن، اگر اصناف صبر، همت و ایثار نداشته باشند، یقیناً مشکلات زیادی برای کشور به وجود می‌آید.

رئیس اتاق اصناف فارس با بیان اینکه ۷۰ هزار واحد صنفی در شهرستان شیراز فعالیت می‌کنند، گفت: ۴۴ درصد این اصناف در تولیدی فنی و بیشترین آنها در تولیدی خدماتی در حال فعالیت بوده که باید برای حل مشکلات آنها برنامه‌ریزی شود.

وی با اشاره به وجود کنترل بازار و هماهنگی و تعامل بین اصناف و دولت و حتی اصناف و مجلس، تصریح کرد: می‌توان از این ظرفیت بیشترین بهره‌برداری را داشت.

هاشمی با اشاره به تبیین برخی اقدامات انجام شده توسط اتاق اصناف فارس تصریح کرد: برای صدور پروانه کسب برای اصناف، قوانین مورد نیاز به ویژه احکام مناسب در قالب دوره‌های آموزشی به آنها ارائه شده که باید حد نصاب نمره را کسب کنند تا پروانه برای آنها صادر شود.

رئیس اتاق اصناف استان فارس با بیان اینکه اصناف و کسبه برای حضور در کلاس‌های آموزشی در شیراز مسیر طولانی از صدرا، زرقان و داریون برای حضور در کلاس‌ها طی می‌کردند، گفت: برای تسهیل امور اصناف در این شهرها، نمایندگی صدرا و زرقان راه‌اندازی شده است.

هاشمی با اشاره به اینکه تنظیم بازار اهمیت زیادی دارد و اگر عمده فروشان مواد غذایی همکاری نمی‌کردند مشکلات و نگرانی برای مردم ایجاد می‌شد، تصریح کرد: مدیران باید برای جلب رضایت مردم بیش از پیش تلاش کنند و این تاکید مقام معظم رهبری است.

وی اظهار داشت: اعتماد به سه بخش خصوصی اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف، تعامل و همکاری این سه بخش در کنار بخش دولتی می‌تواند بخشی از گرفتاری‌های مردم کم کند.