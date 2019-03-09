شایان مصلح در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مصدومیت خود، عدم حضور در ترکیب پرسپولیس برای هفته دوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، اعتراضات به داوری و فاصله اندک تیم‌ها برای رسیدن به قهرمانی صحبت کرد. مدافع بلندقامت پرسپولیس که این روزها مشغول فیزیوتراپی است از آسیب دیدگی خود گلایه و از کار سخت پرسپولیس برای هت تریک قهرمانی در لیگ برتر صحبت کرد.

مشروح گفتگوی مصلح با خبرنگار مهر در ادامه می‌آید:

کلافه شده‌ام و فیزیوتراپی می‌کنم

مصلح در خصوص مصدومیت لگن خود گفت: آسیب دیدگی ام از ناحیه پوبیپس است. متأسفانه مصدومیت بدی است و اصلاً مشخص نیست دوره نقاهتش چه میزان است. واقعاً فکر نمی‌کردم اینقدر مصدومیتم طول بکشد. بعضی روزها کلافه می‌شوم. دوست دارم فوتبال بازی کنم اما آسیب دیدگی ام اجازه نمی‌دهد. شکل این مصدومیت به گونه‌ای است که شاید تا مدتی مجبور شوم بازهم با درد بازی کنم. فعلاً هم فقط فیزیوتراپی می‌کنم. امیدوارم هرچه زودتر این مشکل برطرف شود تا بتوانم باز هم برای پرسپولیس بازی کنم.

مقابل نساجی فوق‌العاده اما بدشانس بودیم

مدافع پرسپولیس که به دلیل مصدومیت در بازی‌های اخیر این تیم حضور نداشت درباره تساوی پرسپولیس با نساجی مازندران اظهار داشت: به نظرم در این بازی هم بازیکنان تیم فوق العاده بودند. بازی در زمین چمن مصنوعی واقعاً سخت است اما نشان دادیم همچنان می‌توانیم فوتبال باکیفیتی را برگزار کنیم. اگر کمی شانس داشتیم می‌توانستیم گل بزنیم و برنده زمین شویم.

داوری‌ها نمی‌گذارد ساکت باشیم

مصلح درباره اعتراضات گسترده پرسپولیسی‌ها به داوری علیرضا فغانی تصریح کرد: شخصاً نمی‌خواهم درباره داوری‌ها صحبت کنم اما برخی اوقات واقعاً نمی‌گذارند ساکت بمانیم. شما در همین بازی دیدید که داور می‌توانست برای ما پنالتی بگیرد اما نگرفت. قبول دارم جامعه داوری هم ممکن است خطایی داشته باشد اما به هر حال امیدوارم این اشتباهات باعث ضرر کردن یک تیم نشود.

بازیکنان جدید خیلی خوب هستند

‌وی درباره انتقادات اخیر که درباره عملکرد بازیکنان جدید پرسپولیس می‌شود گفت: به نظرم بازیکنان تازه وارد تیم خیلی هم خوب کار کرده اند. آنها شاید در هفته‌های ابتدایی کمی نیاز به زمان داشتند اما حالا دیگر به تیم کمک می‌کنند و نقش آنها محسوس است.

کارمان برای قهرمانی سخت است

‌مصلح درباره احتمال هت تریک قهرمانی پرسپولیس در رقابت‌های لیگ برتر تاکید کرد: امسال کار سخت‌تری نسبت به فصول گذشته داریم. رقیبان جدی نظیر تراکتورسازی، استقلال و سپاهان داریم. با این حال فکر می‌کنم اگر فشردگی بازی‌ها باعث مشکلات بیشتر نشود خواهیم توانست بازهم دل هوادارانمان را شاد کنیم. گزینه اول برای نگه داشتن جام در خانه خودمان هستیم. اینکه سه روز یک بار بازی می‌کنیم واقعاً اذیت کننده است.

در تهران عالی هستیم؛ در سایر شهرها باید دنبال برد باشیم

‌مدافع پرسپولیس افزود: ما در بازی‌های خودمان در تهران خیلی خوب نتیجه گرفتیم. در بازی‌های خارج از خانه هم اگر بتوانیم بردهایمان را بیشتر کنیم باز هم خواهیم توانست فاصله زیادی با رقیبان پیدا کنیم. باید در بازی‌هایی که در سایر شهرها انجام می‌دهیم پیروزی‌های بیشتری هم کسب کنیم.