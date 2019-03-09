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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۲:۰۵

۱۴ پروژه عمرانی در محمدیه افتتاح و کلنگ زنی شد

۱۴ پروژه عمرانی در محمدیه افتتاح و کلنگ زنی شد

قزوین- در مراسمی با حضور استاندار قزوین، ۱۴ پروژه عمرانی در محمدیه و مهرگان با اعتباری بالغ بر ۹۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال افتتاح و کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح و کلنگ زنی ۱۴ پروژه عمرانی و خدماتی در شهر محمدیه و مهرگان روز شنبه با حضور عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین، نمایندگان مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، معاون عمرانی استاندار، فرماندار البرز، امام جمعه محمدیه و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

طرح محوطه سازی و ساخت وضوخانه مسجد المهدی محمدیه با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال از جمله پروژه‌هایی بود که مورد بهره برداری قرار گرفت.

همچنین در ادامه از ٢ خودروی آتش نشانی با اعتباری بالغ بر ١٢ میلیارد ریال رونمایی شد.

همچنین کلنگ جاده دسترسی به پل ۹ دی محمدیه با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد ریال به زمین زده شد.

همچنین پارک محله‌ای گل سار با یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال و دیواره نگارهای شهر با یک میلیارد ریال اعتبار، مورد بهره برداری قرار گرفت.

عملیات احداث مرکز تجاری منطقه پنج محمدیه با ۲۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی و ۲۰ میلیارد ریال توسط شهرداری، و پارک محله‌ای کوی کارمندان آغاز شد.

کد مطلب 4563090

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