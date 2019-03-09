به گزارش خبرنگار مهر، کوروش ساکی ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه طی هفته گذشته بخش عمده‌ای از مطالبات پرسنل در قالب‌های مختلف پرداخت شد، اظهار داشت: بسته پرداختی دیگری طی هفته جاری برای دیگر مطالبات جامانده در نظر گرفته شده است که به حساب پرسنل خواهد آمد.

وی با اشاره به این موضوع که این دانشگاه در پرداخت مطالبات نسبت به سایر دانشگاه‌های کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارد، اظهار کرد: به دلیل کسری بودجه‌ای که طی این یکی دو سال برای سازمان‌های بیمه گر به وجود آمد پرداخت بسیاری از مطالبات پرسنل دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با مشکل مواجه شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان تصریح کرد: با این وجود در دانشگاه علوم پزشکی لرستان تلاش‌هایی انجام شد که تا حد امکان این معوقات جبران شود و در این زمینه جزو ۱۰ دانشگاه برتر کشور هستیم.

ساکی با ابراز ناراحتی از تعویق مطالبات اعضای هیأت علمی به عنوان پشتوانه‌های علمی و اعتباری دانشگاه، گفت: متأسفانه این یک مشکل کشوری است که گریبان گیر تمامی دانشگاه‌های کشور شد؛ به عنوان رئیس دانشگاه از سعه صدر اعضای هیأت علمی دانشگاه در این مدت تشکر می‌کنم.

وی عنوان کرد: شش ماه حق التدریس، سه ماه حق محرومیت از مطب اعضای هیأت علمی، یک ماه کارانه پزشکان و یک ماه کارانه پرسنل طی هفته جاری پرداخت خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان یادآور شد: حقوق مربوط به دی و بهمن ماه بیمه روستا، حقوق نیروهای حاشیه شهر، کارانه حاشیه شهر، کارانه بیمه روستا و حقوق نیروهای شرکتی مربوط به همین دو ماه، عیدی نیروهای شهری و روستایی و همچنین اضافه کار سه ماهه سوم تمامی پرسنل نیز طی هفته گذشته پرداخت شد.

ساکی خاطرنشان کرد: مأموریت سه ماه سوم، پرداخت تنخواه به تمامی واحدها بیمارستانی و شبکه‌های بهداشت و درمان برای هزینه‌های مختلف جا مانده و حقوق نیروهای پیام آور دیگر مطالبات پرداختی هفته گذشته بوده است.