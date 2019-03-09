سالن ۶ هزار نفره شیراز هفته دولت سال آینده افتتاح می شود

به گزارش مهر، مسعود سلطانی فر ظهر شنبه در بازدید از سالن ورزشی شش هزار نفری شیراز با اشاره به روند پیشرفت این سالن گفت: این سالن شش هزار از ۱۰ مجموعه سالن‌های بزرگی است که در مراکز استان‌ها حدود ۱۰ الی ۱۵ سال قبل آغاز شده بود.

وی ادامه داد: اکثر پروژه‌ها متوقف مانده بود و از دو سال قبل ما برنامه ریزی کردیم با توجه به محدودیت‌هایی که داشتیم امروز شاهد اجرای مناسب ۳ پروژه در کشور هستیم.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به پروژه‌هایی که سال آینده افتتاح می‌شود بیان کرد: در شهرهای شیراز، کردستان، کرج، کرمانشاه، سنندج و ساری پروژه‌های بسیار خوبی افتتاح خواهد شد.

سلطانی فر تاکید کرد: روند ساخت و اجرای سالن ۶ هزار نفره شیراز است و بالغ بر ۷۰ درصد آن ساخته شده و در هفته دولت ۹۸ افتتاح خواهد شد.

وی ادامه داد: استان فارس دارای ظرفیت‌های خوب ورزشی است و در سال‌های اخیر امکانات خوبی برای ورزشکاران ایجاد شده است.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به زیر ساخت‌ها بیان کرد: تمام تلاش‌های ما بر این است که بتوانیم زیر ساخت‌ها را فراهم کنیم و استعداد یابی انجام دهیم در ضمینه فراهم کردن ورزش‌های پایه در رده‌های مختلف سنی بتوانیم قدم‌هایی را برداریم که ورزش کشور و ورزش فارس بتواند روند خوبی را داشته باشد.

وزیر ورزش با اشاره به نبود تیم فوتبال از استان در لیگ برتر بیان کرد: یکی از مشکلات در ورزش فوتبال استان، نبود تیم در لیگ برتر است زیرا در گذشته این استان دو تیم در لیگ برتر داشته است اما امروزه در لیگ دسته یک مشغول به فعالیت می‌باشد.