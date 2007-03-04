مسلمانان بریتانیا به بیمارستان لندن کمک کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، این سازمان از سوی 23 سازمان برجسته بریتانیایی در سال 1985 تأسیس شد، اگر چه این سازمان به عنوان خیریه مسلمانان فعالیت می کند، اما هدف آن کمک به تمام نیازمندان سراسر جهان است.

آخرین اقدام این سازمان اهدای 5 هزار پوند بریتانیا به صندوق بیمارستان لندن به منظور خرید تجهیزات پزشکی است.

پت گری مدیر ارشد دپارتمان مالی این بیمارستان از جامعه مسلمانان برای این اقدام مسلمانان که برای کمک به بیماران صورت گرفت، قدردانی کرد.

بر اساس آمار سال 2001، 6/1 میلیون مسلمان در بریتانیا زندگی می کنند که از این تعداد 607 نفر آنها در لندن اقامت دارد و با توجه به افزایش تعداد مهاجران مسلمان و همچنین تازه مسلمان شدگان، جوامع مسلمان اقدام به تشکیل گروه هایی کردند که آنها را برای زندگی در کشور خارجی یاری کند.