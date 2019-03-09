سپنتا نیکنام در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شهر یزد یکی از مقاصد گردشگری برای گردشگران داخلی و خارجی است، اظهار داشت: قطار و تردد در مسیر ریلی، یکی از پراستفاده ترین راه‌های حمل و نقل برای گردشگران است و در یزد نیز از این وسیله نقلیه عمومی استفاده بسیاری می‌شود.

وی با اشاره به وجود برخی کاربری‌های غیرمجاز در اطراف راه‌آهن یزد افزود: وجود نخاله‌های ساختمانی و زباله‌ها در حاشیه دیوارهای راه‌آهن یزد، فضا و منظر نامناسبی در مناطقی از یزد ایجاد کرده که از منظر گردشگران خوشایند نیست.

نیکنام ادامه داد: نخاله‌های ساختمانی، زباله‌ها و دیگر نازیبایی‌های مسیر راه آهن یزد از چالش‌های موجود در این حوزه است که متأسفانه تصویری نادرست از فرهنگ مردم دارالعباده برای مسافران به نمایش گذاشته است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد با بیان اینکه پاکسازی و زیباسازی محوطه راه‌آهن در دستور کار معاون عمرانی استانداری قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: بعد از برگزاری جلسات متعدد و مختلف درباره این موضوع، مقرر شد با همکاری شهرداری یزد، استانداری، راه‌آهن و شهرداری حمیدیا، مسیر اطراف راه آهن یزد درختکاری شود.

نیکنام، حفر چاله برای کاشت درختان، تسطیح مسیر و پاکسازی آن را از جمله اقدامات انجام شده برای ایجاد نوار سبز در راه‌آهن یزد دانست و بیان کرد: طول مسیر سبز ۱۲ کیلومتر است در محدوده حریم شهر و فاصله درختان حدود چهار هزار درخت در ۲۴ کیلومتر (مسیر رفت و برگشت) با ترکیب همیشه سبز و پاییزی کاشته می‌شود.

عضو شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: عملیات عمرانی این موضوع با مشارکت سازمان همیاری‌های شهرداری‌ها، راه‌آهن و شهرداری یزد انجام شده است.

وی با بیان اینکه قرار است آب مورد نیاز مسیر سبز یزد از پسآب تصفیه شده تأمین شود، خاطرنشان کرد: تأمین نهال این مسیر توسط اداره منابع طبیعی استان و تا دو ماه بعد از کاشت نگهداری آن با شهرداری و بعد از آن نگهداری به راه‌آهن یزد واگذار می‌شود.