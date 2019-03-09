کسب مقام پنجم بانوان قمی در لیگ برتر تیراندازی کشور

محمدجواد متقیان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: لیگ برتر تیراندازی بانوان سرانجام پس از ماه‌ها رقابت تیراندازان تیم‌های مختلف در دو بخش تپانچه و تفنگ بادی به پایان رسید و تیم هیئت تیراندازی قم به مقام پنجم دست پیدا کرد.



وی افزود: بانوان تیرانداز قم در هفته پایانی این مسابقات که در سالن اختصاصی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد در بخش تفنگ بادی تیم‌های قزوین و خراسان رضوی را شکست دادند اما در دیدار برابر نیروی زمینی ارتش و مقاومت نتیجه را واگذار کردند.



دبیر هیئت تیراندازی استان قم گفت: در رقابت تیراندازان قمی در بخش تپانچه، تیم هیئت تیراندازی در مسابقه برابر قزوین، هیئت تیراندازی خراسان رضوی، مقاومت و نیروی زمینی ارتش بازنده شد و در نهایت با رتبه پنجم به کار خود در لیگ پایان داد.



متقیان نژاد بیان داشت: مینا روحیان، فاطمه حسین زاده، نرجس کولیوند، سیده رؤیا صبح خیز، حدیثه یاوری، مریم زابلی زاده، نوشین شهبازی فرد، مونا سعید پور و غزل غلامی اعضای تیم تیراندازی قم در بخش تفنگ بادی در این مسابقات بودند.



وی عنوان کرد: خدیجه هاشمی، مهدیه کشکولی، ریحانه حیدری، فاطمه شکری، زهرا هاشمی، سیده زهرا حسینی، آمیتیس جعفری و نجمه کشتکار نیز در بخش تپانچه در این مسابقات برای تیم تیراندازی استان قم مسابقه دادند و سرپرستی تیم بر عهده مرضیه فراهانی و مربیگری تیم بر عهده محمود جعفر غفار بود.