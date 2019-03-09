مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات طرح واکسیناسیون دام‌ها گفت: طرح واکسیناسیون دام‌های سبک از اول اسفند امسال در استان آغاز شده است و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

امیرحسین بهداد افزود: این طرح همه ساله برای پیشگیری و جلوگیری از شیوع تب برفکی و کنترل این بیماری اجرا می‌شود و امسال هم با تأمین واکسن به میزان لازم، به صورت رایگان در سراسر استان در حال اجراست.

وی با تاکید بر اینکه امسال هیچ موردی از بیماری تب برفکی در دام‌های استان مشاهده نشده است، افزود: با این حال لازم است صاحبان دام، با کارشناسان، دامپزشکان و مجریان طرح واکسیناسیون تب برفکی همکاری کنند.

مدیرکل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی در ادامه با کشنده دانستن بیماری تب برفکی خاطرنشان کرد: تب برفکی یا بیماری دهان و پا، یک بیماری عفونی و گاهی کشنده ویروسی است و موجب بیمار شدن حیوانات زوج سم از جمله گاو اهلی و خانواده گاوسانان (گاومیش، گوسفند و بز) می‌شود.

بهداد تاکید کرد: کنترل بیماری منوط به واکسیناسیون، مراقبت شدید نقل و انتقال حیوانات، قرنطینه کردن حیوانات مبتلا، اعمال محدودیت در خرید و فروش حیوانات و گاهی معدوم کردن میلیون‌ها رأس دام است.