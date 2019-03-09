به گزارش خبرنگار مهر، محمد علایی شنبه صبح در جلسه مشترک با هیأت مدیره انجمن آب کشاورزان چناران در محل شرکت آب این شهرستان اظهار کرد: تشکل‌های کشاورزی و مردم باید کمک کنند تا چاه غیر مجازی حفر نشود و با کمک هم چاه‌های غیر مجاز را پر کنیم، بر روی همه چاه‌ها کنتور حجمی نصب شود و مالکان همه چاه‌ها آب را به میزان مجاز اعلام شده در پروانه‌های بهره برداری برداشت کنند تا بتوانیم تا سال ۱۴۰۵ حجم اضافه برداشت از آبخوان‌های زیرزمینی استان، حدود ۱۱۰۰ میلیون متر مکعب در سال، را صفر کنیم.

وی افزود: شرکت آب نیز در ۳۴ دشت ممنوع و بحرانی استان یک قطره آب جدید را برای هیچ مصرفی تخصیص نخواهد داد. آب لازم برای توسعه صنعت و خدمات و تأمین آب شرب و بهداشت شهرها و روستاها با مدیریت مصرف، افزایش بهره وری از آب و استفاده چند باره از آن تأمین خواهد شد و اگر با اجرای همه این راه‌ها بازهم این بخش‌ها نیاز به آب جدیدی داشته باشند باید با بهای منطقی از کشاورزان بخرند. ما هم برای اصلاح مصرف همکاری خواهیم کرد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی ادامه داد: حضور نمایندگان بخش کشاورزی در تصمیم گیری های مربوط به آب ضروری است و در تمام تصمیم گیری های مرتبط با آب باید نماینده تشکل‌های قانونی کشاورزان و نهادهای مردمی حضور داشته باشند.

وی گفت: دشمنان جنایتکار می‌خواهند کم آبی و خشکسالی‌ها و کم و کاستی‌های مدیریتی را به تهدیدی جدی برای استقلال و امنیت و پایداری نظام تبدیل کنند لذا ما باید دست در دست هم این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.

علایی تاکید کرد: باید مسئله آب را به مسئله هر خراسانی تبدیل کنیم و طرح همیاران آب را، همیاری همگان برای مصرف بجا و منطقی آب و به میزانی که خداوند هرسال با بارش به ما می بخشد تصور کنیم.

وی بیان کرد: نخستین گام برای نجات آب و سازگاری با کم آبی این است که با مردم عزیز و کشاورزان دلسوزمان روراست باشیم و حرف‌ها و گلایه‌هایشان را بشنویم. برای خود شانی جز خدمت بی منت به مردم عزیزمان نشناسیم و با عملکردی شفاف و پاک پاسخگو به مردم و دستگاه‌های نظارتی باشیم.