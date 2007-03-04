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۱۳ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۵۵

مصطفی ممیز در گفتگو با مهر:

محرومیت دایی و رضایی کاملا منطقی است/ برای کمیته استیناف متاسفم

محرومیت دایی و رضایی کاملا منطقی است/ برای کمیته استیناف متاسفم

کارشناس مسائل داوری گفت: کمیته انضباطی در خصوص محرومیت شیث رضایی و علی دایی بهترین و منطقی ترین تصمیم را اتخاذ کرده و جا دارد در این خصوص از این کمیته حمایت شود.

مصطفی ممیز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: شیث رضایی از ابتدا تا انتهای این دیدار علی دایی را تحریک کرد که این عمل خلاف قانون به حساب می آید و مستوجب جریمه و محرومیت است. از آنجا که دایی نباید خودش بازیکن خاطی را جریمه کند این بازیکن هم به خاطر ضربه ای که به صورت شیث رضایی زد باید جریمه و محروم شود.

وی درادامه تصریح کرد: حتی اگر بخواهیم مو را هم از ماست بکشیم باید گفت تصمیم کمیته انضباطی در این خصوص تصمیم بجایی بوده است. کمیته انضباطی تقریبا در تمامی موارد تصمیم گیری های بجایی داشته است. به نظر من ، مسئولین فدراسیون و جامعه فوتبال باید از شاه حسینی رییس کمیته انضباطی حمایت به عمل آورند.

کارشناس داوری کشورمان در پاسخ به این سوال که چرا محرومیت سیاوش اکبرپور تعلیق شد، تصریح کرد: تعلیق محرومیت این بازیکن ربطی به کمیته انضباطی نداشت و کمیته استیناف چنین تصمیمی را گرفت که واقعا برای این کمیته متاسفم.

مصطفی ممیز در پایان عملکرد کمک داور دیدار پرسپولیس و سایپا را ستود و گفت: واقعا باید به شجاعت رفعتی در صحنه ای که دستور به تکرار ضربه پنالتی داد آفرین گفت. من اعتقادی به ضربه پنالتی به نفع پرسپولیس ندارم اما تکرار ضربه کاملا صحیح بود.  

کد مطلب 456313

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