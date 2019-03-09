تولید ۳ میلیون تن گوشت مرغ/ ۲۶۰ کشتارگاه‌ مدرن در کشور فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی ظهر شنبه در حاشیه مراسم گشایش کشتارگاه صنعتی طیور ایوانکی در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه صنعت مرغداری کشور خوشبختانه روز به روز بعد از انقلاب توسعه پیداکرده است، ابراز داشت: امروز در حالی به ظرفیت تولید سالانه سه میلیون تن گوشت مرغ در کشور دست‌یافتیم که این میزان در اوایل انقلاب یک هزار تن را شامل می‌شد.

وی ضمن بیان اینکه خوشبختانه برای تکمیل زنجیره از ابتدا تا انتها در داخل کشور سرمایه‌گذاری‌های خوبی صورت گرفته است، اضافه کرد: البته در مدیریت زنجیره هنوز کامل نیستیم و ۳۰ درصد تولید ما در زنجیره‌ها اتفاق می‌افتد و می‌بایست واسطه‌ها حذف و نگاه به سمت افزایش کیفیت و بهره وری سوق پیدا کند

وزیر جهاد کشاورزی بابیان اینکه زنجیره تولید می‌بایست تا گره خوردن به بازار توسعه پیدا کند، ابراز داشت: در افزایش بهره‌وری لازم است که اشاره‌کنم هم‌اکنون در برخی زنجیره‌ها و واحدهای تولیدی ضریب تولید ۱.۶ کیلو تولید به ازای یک کیلو گوشت مرغ است که متوسط زیر دو کیلوگرم را شامل می‌شود و باید گفت به نسبت ۱۰ سال گذشته رشد خوبی در افزایش بهره‌وری شاهد هستیم.

حجتی در ادامه تصریح کرد: در خصوص کشتارگاه‌های مدرن ۲۶۰ مورد هم‌اکنون در سطح کشور وجود دارد که ۶۴ نمونه آن در صنعت مرغ مجهز به خط دو است به این معنا که خدمات تکمیلی منطبق بر استانداردهای بین‌المللی ایجاد می‌کند.

وی ضمن بیان اینکه تولیدات واحدهای صنعت مرغ مجهز به خط دو صادرات محور و مجهز به آب‌چکان و پیش سردکن است، اضافه کرد: سرمایه‌گذاری‌های خوبی در این حوزه از ابتدا تا انتها صورت گرفته است که مشکلات موجود با مدیرت قابل حل خواهد بود.