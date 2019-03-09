۳۴۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به صنعت قطعه سازی پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزار ت صمت، فرشاد مقیمی در سلسله نشست‌های ساماندهی وضعیت صنعت خودرو که به صورت مستمر در دو شرکت خودرو ساز بزرگ کشورمان برگزار می‌شود، اظهار داشت: با تأمین منابع مالی ریالی و ارزی با همکاری بانک‌ها و بانک مرکزی تاکنون بیش از ۳,۴۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات مورد نیاز این بخش پرداخت شده و بقیه آن در دو هفته آینده پرداخت می‌شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست که با حضور تابش معاون وزیر و مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان برگزار شد، اضافه کرد: تأمین قطعات باعث افزایش تولید شده و تولید روزانه خودرو به حدود ۴ هزار دستگاه در روز رسیده است.

مقیمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تشریح و رصد برنامه‌های ۱۰ گانه ساماندهی صنعت خودرو خاطرنشان کرد: یکی از برنامه‌های اصلی ساماندهی صنعت خودرو پیگیری تحقق افزایش عمق ساخت داخلی قطعات است که تولیدکنندگان باید به صورت مستمر گزارشی از اقدامات انجام شده در این خصوص ارائه کنند.

مقیمی در ادامه توسعه ساخت داخلی برخی از قطعات خودرو را در کاهش خروج ارز از کشور مؤثر برشمرد و گفت: برنامه‌های بهبود کیفیت خودرو نظیر توسعه سیستم تضمین کیفیت در زنجیره ارزش تولید خودرو، ارتقا و توسعه تأمین کنندگان به منظور دستیابی به اهداف QCD و ارتقا کیفیت قطعات نیز از جمله موضوعات مورد تاکید است و باید با تدوین برنامه‌های اجرایی زمانبندی شده به سمت افزایش رضایتمندی مشتریان حرکت کرد.

معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت در ادامه با تاکید بر تسریع در رفع تعهدات به مشتریان تصریح کرد: طی ابلاغیه‌ای که به خودروسازان اعلام شده است باید در روزهای تعطیل نیز به تحویل خودرو اقدام شود و خدمات پس از فروش نیز انجام شود.

مقیمی در ادامه نشست‌های جداگانه با خودرو سازها، با توجه به فرارسیدن روزهای پایانی سال از امداد خودرو نیز بازدید و از نزدیک در جریان روند خدمات رسانی به مردم قرار گرفت.

وی در جریان این بازدید گفت: در ایام پایانی سال با پیش‌بینی‌هایی که صورت گرفته برای خدمات رسانی به مشتریان در ایام نوروز از امکانات الکترونیکی نیز استفاده می‌شود و مشتریان با تماس تلفنی از طریق تلفن‌های هوشمند می‌توانند پیام ارسال کنند و اطلاعات لازم از طریق شرکت خدمات رسان از طریق گوشی‌های تلفن همراه به مشتریان ارائه می‌شود.

مقیمی ادامه داد: پیش بینی شده که برخی تعمیرگاه‌ها به صورت شبانه روزی خدمات رسانی کنند که در استان‌های مختلف انجام می‌شود در خودروسازی سایپا بیش از ۵۰۰ تعمیرگاه خدمات رسانی می‌کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تأمین قطعات نیز انجام و به تعمیرگاه‌ها ارسال شده و نظارت‌های لازم از طریق انجمن‌ها و وزارت صنعت انجام می‌شود.