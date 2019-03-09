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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۲:۴۶

فرمانده ناجا مطرح کرد؛

تاکید بر اجرایی شدن توصیه‌های گام دوم انقلاب

تاکید بر اجرایی شدن توصیه‌های گام دوم انقلاب

فرمانده ناجا گفت: با بررسی اقدامات سال ۹۷ آمادگی خود را برای اجرایی شدن برنامه‌های سال جدید ارتقا داده تا به پلیس در تراز جمهوری اسلامی ایران نزدیک شویم.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ سردار حسین اشتری در نشست فصلی فرماندهان، رؤسا و معاونان نیروی انتظامی ضمن تبریک حلول ماه رجب و میلاد با سعادت امام محمدباقر (ع) و ابراز امیدواری از استفاده حداکثری از ماه‌های پر برکت پیش رو اظهار داشت: به روح بلند و ملکوتی امام راحل، شهدای انقلاب، جنگ تحمیلی و شهدای مدافع حرم و حریم درود می‌فرستیم و برای مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت داریم.

وی در ابتدای سخنان خود ضمن تبریک به انتصابات صورت گرفته اخیر در نیروی انتظامی گفت: جا دارد در اینجا از خدمات مدیران گذشته تشکر و برای افراد منصوب شده در سمت‌های جدید آرزوی موفقیت کنیم.

فرمانده نیروی انتظامی با تقدیر از تلاش مقتدرانه و هوشمندانه فرماندهان و معاونان در طول سال جاری که با بار مضاعفی همراه بود، گفت: امسال از نظر کمی و کیفی برای نیروی انتظامی، مأموریت‌ها متفاوت بود و خوشبختانه، با هوشیاری مردم، هدایت‌های مقام معظم رهبری و آمادگی نیروهای مسلح خصوصاً نیروی انتظامی برنامه‌های دشمن به نتیجه نرسید و خنثی شد.

وی با بیان این که دشمن همواره با تهدیدهای خود سعی بر ناامید کردن مردم داشت، افزود: خوشبختانه ۲۲ بهمن امسال تماشایی و نیروی انتظامی نیز در این میدان، نقش اساسی ایفا کرد.

فرمانده ناجا یکی از افتخارات نیروی انتظامی را محقق شدن تدابیر و منویات مقام معظم رهبری عنوان کرد و افزود: در دیدار با معظم له ایشان تاکید کردند که نیروی انتظامی این مسیر را باید با سرعت بیشتری طی کند.

وی در ادامه به ۴۰ سالگی انقلاب اشاره و خاطرنشان کرد: بحمدالله نظام ما با لطف و عنایت الهی و هدایت‌های امام راحل و مقام معظم رهبری از این گردنه نیز با وجود کم و کاستی‌های موجود و فشار دشمن سربلند عبور کرد و وارد دور دوم انقلاب شد.

سردار اشتری بیانیه گام دوم را خون جدیدی در رگ‌های کشور خواند و عنوان کرد: قطعاً همه کسانی که مسئولیت داشته و دارند درک خواهند کرد که اگر همه مسئولان و مدیران این بیانیه را سرلوحه کار خود قرار دهند دور دوم انقلاب را با نشاط و انرژی بیشتر پیش خواهیم برد.

این مقام عالی انتظامی کشور بر لزوم داشتن عزم و اراده بیشتر در تحقق این مسیر تاکید و خاطرنشان کرد: امید ما به نصرت الهی است و نباید هرگز در کارها ذره‌ای ناامیدی داشته باشیم چراکه اگر این گونه باشد شکست خواهیم خورد.

وی اظهار داشت: در این چهار دهه انقلاب انصافاً کارکنان نیروی انتظامی زحمات فراوانی کشیده‌اند و در این دوران بیش از ۱۴ هزار شهید و ۲۰ هزار جانباز تقدیم انقلاب شده است.

فرمانده ناجا با بیان این که نیروی انتظامی توانست در حوادثی که کشور در یک وضعیت خاص قرار داد، وارد و صحنه را مدیریت کند، گفت: خوشبختانه امروز نیروی انتظامی هم از منظر مردم و هم از منظر سران قوا و نیز ستاد کل نیروهای مسلح ارتقا یافته و هیچ انحرافی در برنامه و بودجه نداشته است.

وی با یادآوری این مطلب که برای ما بسیار با اهمیت است که مقام معظم رهبری می‌فرماید «این همان مسیری است که ما در نظر داریم و باید با سرعت بیشتری آن را طی کنید»، گفت: با تمام فشارها و مأموریت‌های مضاعف خوشبختانه کار، مدبرانه مدیریت شده به نحوی که رضایت همگانی را در بر داشته است.

عالی‌ترین مقام انتظامی کشور ضمن اعلام آمادگی کامل پلیس برای چهارشنبه آخر سال و خدمات رسانی در ایام نوروز به مردم عزیز گفت: قطعاً اجرایی کردن بیانیه گام دوم انقلاب و توصیه‌های مقام معظم رهبری در راستای ارتقا سازمان، کارکنان و مأموریت‌ها برای ما نصب العین خواهد بود.

سردار اشتری در پایان با تقدیر از عملکرد فرماندهان و معاونان نیروی انتظامی در صحنه‌های مختلف ابراز امیدواری کرد: این نشست فصلی در پیشبرد اهداف سازمان و مأموریت‌ها، بی شک ثمربخش خواهد بود و با بررسی اقدامات سال ۹۷ آمادگی خود را برای اجرایی شدن برنامه‌های سال جدید ارتقا داده تا به پلیس در تراز جمهوری اسلامی ایران نزدیک شویم.

کد مطلب 4563145

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