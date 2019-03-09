به گزارش خبرگزاری مهر؛ سردار حسین اشتری در نشست فصلی فرماندهان، رؤسا و معاونان نیروی انتظامی ضمن تبریک حلول ماه رجب و میلاد با سعادت امام محمدباقر (ع) و ابراز امیدواری از استفاده حداکثری از ماه‌های پر برکت پیش رو اظهار داشت: به روح بلند و ملکوتی امام راحل، شهدای انقلاب، جنگ تحمیلی و شهدای مدافع حرم و حریم درود می‌فرستیم و برای مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت داریم.

وی در ابتدای سخنان خود ضمن تبریک به انتصابات صورت گرفته اخیر در نیروی انتظامی گفت: جا دارد در اینجا از خدمات مدیران گذشته تشکر و برای افراد منصوب شده در سمت‌های جدید آرزوی موفقیت کنیم.

فرمانده نیروی انتظامی با تقدیر از تلاش مقتدرانه و هوشمندانه فرماندهان و معاونان در طول سال جاری که با بار مضاعفی همراه بود، گفت: امسال از نظر کمی و کیفی برای نیروی انتظامی، مأموریت‌ها متفاوت بود و خوشبختانه، با هوشیاری مردم، هدایت‌های مقام معظم رهبری و آمادگی نیروهای مسلح خصوصاً نیروی انتظامی برنامه‌های دشمن به نتیجه نرسید و خنثی شد.

وی با بیان این که دشمن همواره با تهدیدهای خود سعی بر ناامید کردن مردم داشت، افزود: خوشبختانه ۲۲ بهمن امسال تماشایی و نیروی انتظامی نیز در این میدان، نقش اساسی ایفا کرد.

فرمانده ناجا یکی از افتخارات نیروی انتظامی را محقق شدن تدابیر و منویات مقام معظم رهبری عنوان کرد و افزود: در دیدار با معظم له ایشان تاکید کردند که نیروی انتظامی این مسیر را باید با سرعت بیشتری طی کند.

وی در ادامه به ۴۰ سالگی انقلاب اشاره و خاطرنشان کرد: بحمدالله نظام ما با لطف و عنایت الهی و هدایت‌های امام راحل و مقام معظم رهبری از این گردنه نیز با وجود کم و کاستی‌های موجود و فشار دشمن سربلند عبور کرد و وارد دور دوم انقلاب شد.

سردار اشتری بیانیه گام دوم را خون جدیدی در رگ‌های کشور خواند و عنوان کرد: قطعاً همه کسانی که مسئولیت داشته و دارند درک خواهند کرد که اگر همه مسئولان و مدیران این بیانیه را سرلوحه کار خود قرار دهند دور دوم انقلاب را با نشاط و انرژی بیشتر پیش خواهیم برد.

این مقام عالی انتظامی کشور بر لزوم داشتن عزم و اراده بیشتر در تحقق این مسیر تاکید و خاطرنشان کرد: امید ما به نصرت الهی است و نباید هرگز در کارها ذره‌ای ناامیدی داشته باشیم چراکه اگر این گونه باشد شکست خواهیم خورد.

وی اظهار داشت: در این چهار دهه انقلاب انصافاً کارکنان نیروی انتظامی زحمات فراوانی کشیده‌اند و در این دوران بیش از ۱۴ هزار شهید و ۲۰ هزار جانباز تقدیم انقلاب شده است.

فرمانده ناجا با بیان این که نیروی انتظامی توانست در حوادثی که کشور در یک وضعیت خاص قرار داد، وارد و صحنه را مدیریت کند، گفت: خوشبختانه امروز نیروی انتظامی هم از منظر مردم و هم از منظر سران قوا و نیز ستاد کل نیروهای مسلح ارتقا یافته و هیچ انحرافی در برنامه و بودجه نداشته است.

وی با یادآوری این مطلب که برای ما بسیار با اهمیت است که مقام معظم رهبری می‌فرماید «این همان مسیری است که ما در نظر داریم و باید با سرعت بیشتری آن را طی کنید»، گفت: با تمام فشارها و مأموریت‌های مضاعف خوشبختانه کار، مدبرانه مدیریت شده به نحوی که رضایت همگانی را در بر داشته است.

عالی‌ترین مقام انتظامی کشور ضمن اعلام آمادگی کامل پلیس برای چهارشنبه آخر سال و خدمات رسانی در ایام نوروز به مردم عزیز گفت: قطعاً اجرایی کردن بیانیه گام دوم انقلاب و توصیه‌های مقام معظم رهبری در راستای ارتقا سازمان، کارکنان و مأموریت‌ها برای ما نصب العین خواهد بود.

سردار اشتری در پایان با تقدیر از عملکرد فرماندهان و معاونان نیروی انتظامی در صحنه‌های مختلف ابراز امیدواری کرد: این نشست فصلی در پیشبرد اهداف سازمان و مأموریت‌ها، بی شک ثمربخش خواهد بود و با بررسی اقدامات سال ۹۷ آمادگی خود را برای اجرایی شدن برنامه‌های سال جدید ارتقا داده تا به پلیس در تراز جمهوری اسلامی ایران نزدیک شویم.