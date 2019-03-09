به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد علمداری صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بودجه سال ٩٨ این شهرداری با رقمی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال مصوب شده است که با همکاری و هماهنگی با اعضا شورا و مشارکت مردم، توسعه شهر شتاب مطلوبی به خود خواهد گرفت.

وی افزود: بودجه سال جاری این شهرداری ٣١٠ میلیارد ریال بوده است که رقم بودجه سال جدید نسبت به بودجه مصوب سال جاری ٣٠درصد رشد را نشان می‌دهد.

علمداری اضافه کرد: در بودجه سال ٩٨ حدود ١١٩ میلیارد ریال هزینه‌های خدمات شهری و اداری و ٢٨١میلیارد ریال هزینه‌های پروژه‌های عمرانی دیده شده است.

وی تصریح کرد: حدود ۳۰ پروژه عمرانی، آموزشی، فرهنگی، ورزشی و گردشگری در سال جدید پیش بینی شده است که انتظار می‌رود بخشی مهمی از نیازمندی‌های شهر را پوشش دهد.

لزوم توجه صنعت به محیط پیرامون

شهردار نخل تقی خواهان توجه بیش از پیش صنعت پارس جنوبی به محیط پیرامون شد و اظهار داشت: حوزه‌های مختلف عمرانی و اجتماعی در شهر نخل تقی به صورت کاملاً مشهودی با صنعت پیرامون در هم آمیخته شده است و می‌بایست به ابعاد مختلف توسعه این شهر اهمیت بیشتری داده شود.

وی گفت: بودجه شهرداری نخل تقی متناسب با یک شرایط طبیعی و معمول یک شهر بسته می‌شود در حالی که این شهر متأثر از صنعت پیرامون خود، آسیب‌های مختلف اجتماعی و زیست محیطی را تجربه می‌کند و در زیر ساخت‌های خود نیازمند حمایت‌های همه جانبه است.

علمداری تصریح کرد: بودجه شهرداری با برنامه توسعه پایدار شهر هم‌خوانی ندارد اما در عین حال تلاش خواهیم کرد پویایی و تلاش مضاعف در مجموعه شهرداری حفظ شود و آسیب‌های صنعتی که به شهر وارد شده است را به حداقل ممکن برسانیم.

احداث پارک ۱۶ هکتاری در ساحل

وی ادامه داد: پارک ساحلی گردشگری خلیج فارس در بندر نخل تقی با مساحت ۱۶ هکتار، یک فضای منحصر به فرد در ساحل سازی شهری استان بوشهر محسوب می‌شود که با کیفیت بالایی اجرا و در آستانه افتتاح قرار دارد.

علمداری تصریح کرد: امکانات مختلفی مانند جاده سلامت، پیست و ایستگاه دوچرخه، آلاچیق‌های متعدد و زیرساخت‌های لازم برای احداث رستوران و کافی‌شاپ و سایر ملزومات مردم در این پارک پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: شهرداری نخل تقی از تمامی ظرفیت‌های خود در راستای تسریع در روند اجرای این پروژه استفاده کرده است و اکنون در آستانه نوروز شهروندان عزیز از سراسر ایران می‌توانند از این فضای منحصر به فرد در جنوب استان بوشهر استفاده کنند.

شهردار بندر نخل تقی با اشاره به برگزاری اخیر نمایشگاه دستاوردهای شهرداری‌های کشور در بندرعباس گفت: در این نمایشگاه نیز از پروژه بزرگ پارک گردشگری بندر نخل تقی به عنوان ممتازترین پروژه عمرانی استان و کشور یاد شد که اهمیت آن را بیش از پیش نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: با توجه به سکونت تعداد زیادی از مدیران و کارکنان صنعت نفت و گاز کشور در این منطقه، ایجاد یک مرکز گردشگری، تفریحی باارزش همواره یکی از مطالبات به حق آنها و مردم این منطقه بوده است و خوشحالم که این پروژه در آینده نزدیک افتتاح و آماده بهره‌برداری و استفاده مردم منطقه و سایر هم شهری‌ها و هم استانی‌ها می‌شود.

علمداری گفت: در مجموع ۴۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل این پروژه هزینه شده است.