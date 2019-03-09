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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۳:۱۶

تیراندازی در مکزیکو ۱۴ کشته برجای گذاشت

تیراندازی در مکزیکو ۱۴ کشته برجای گذاشت

تیراندازی در یک کلوب شبانه در مکزیکو دست کم منجر به کشته شدن ۱۴ نفر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسپوتنیک در خبری فوری از وقوع تیراندازی در یک کلوب شبانه در مکزیکو گزارش داد.

به نوشته این رسانه روسی، در این تیراندازی دستکم ۱۴ نفر کشته شده و هفت نفر دیگر نیز زخمی شده اند.

هنوز اطلاعات بیشتری در این رابطه منتشر نشده است.

کد مطلب 4563159
عبدالحمید بیاتی

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