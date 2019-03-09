تیراندازی در مکزیکو ۱۴ کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، اسپوتنیک در خبری فوری از وقوع تیراندازی در یک کلوب شبانه در مکزیکو گزارش داد.

به نوشته این رسانه روسی، در این تیراندازی دستکم ۱۴ نفر کشته شده و هفت نفر دیگر نیز زخمی شده اند.

هنوز اطلاعات بیشتری در این رابطه منتشر نشده است.