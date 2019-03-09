فروشنده زیاده خواه دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا شعبانپور در توضیح این خبر اظهار کرد: اواخر آذرماه امسال وقوع یک درگیری در منطقه طرشت به کلانتری ۱۱۸ ستارخان اعلام شد که نزدیک‌ترین واحد گشت انتظامی کلانتری برای بررسی موضوع به آدرس اعلامی اعزام شد.

رئیس کلانتری ۱۱۸ ستارخان بیان داشت: با حضور مأموران در محل، شاکی که آثار ضرب و شتم در روی بدن وی مشاهده می‌شد به مأموران گفت: خودرو بنده در اتوبان تهران – کرج دچار نقص فنی شد؛ در همین زمان خودرویی که تعمیرگاه سیار بود به خودرویم نزدیک و راننده آن با چرب زبانی مدعی شد که مهارت تعمیر خودرو ام را دارد و شروع به تعمیر خودرو کرد. پس از مدتی گفت: خودرو نیاز به تعمیرات اساسی دارد و باید به تعمیرگاه وی که در منطقه طرشت است، منتقل شود لذا خودرو را به کمک این شخص به تعمیرگاهی در طرشت منتقل کردم و قرار بر این شد که با پرداخت بیعانه، امروز با تکمیل پرداخت الباقی دستمزد، خودرو را تحویل بگیرم.

شاکی در ادامه، گفت: با مراجعه به محل، متهم مدعی مبالغی بیش از قیمت توافق فی‌مابین شد؛ وقتی به او اعتراض کردم، ناگهان با سلاح سرد که داخل مغازه بود و با کمک کارگرهای داخل تعمیرگاه شروع به ضرب و شتم من کردند.

با طرح شکایت شاکی، پرونده‌ای مقدماتی در این خصوص در کلانتری تشکیل و تیمی از مأموران کلانتری مسئولیت تحقیقات در این پرونده را بر عهده گرفتند.

همزمان با آغاز رسیدگی به این پرونده، چند پرونده مشابه دیگری به این کلانتری ارجاع شد که در آن شکات اظهار داشته بودند توسط مالک تعمیرگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. لذا موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و مشخص شد این فرد با اجاره کردن یک گاراژ، رانندگان خودرو را در اتوبان تهران – کرج با چرب زبانی اغفال می‌کند.

سرهنگ شعبانپور با اشاره به اینکه متهم در یک عملیات ضربتی در صبح روز پنجشنبه شانزدهم اسفند ماه جاری دستگیر شد، عنوان داشت: در بررسی سوابق متهم مشخص شد وی از مجرمین سابقه دار است و در بازرسی صورت گرفته از محل گاراژ یک قبضه سلاح سرد، یک قبضه سلاح گرم، ۱۰ فقره کامپیوتر خودروی‌های سواری مسروقه کشف شد و تحقیقات تکمیلی جهت شناسایی دیگر جرایم ارتکابی متهم در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱۸ ستارخان قرار گرفته است.