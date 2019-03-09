۵۰نقطه مرکزی بر اثر برف دچارقطع برق شد/اعزام ۱۹اکیپ برای رفع مشکل

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد الله داد اظهار داشت: ۱۹ اکیپ شرکت توزیع برق استان برای رفع مشکلات ناشی از قطعی در حال خدمات رسانی هستند و علاوه بر آنها ۱۰ خودروی سپاه روح الله استان مرکزی نیز در این عملیات‌ها به کارگیری شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی بیان کرد: اکیپ‌های دیگر توزیع برق استان مرکزی نیز با تجهیزات کامل در نقاط مختلف استان پراکنده هستند و نسبت به رفع مشکلات اقدام می‌کنند.

الله داد اظهار داشت: شکستن و سقوط شاخه‌های درختانی که تحمل وزن برف را نداشته، ممکن است باعث ایجاد خاموشی مقطعی در برخی از نقاط شود، بنابراین از شهروندان تقاضا می‌شود از وسیله‌های ایمن و عایق همانند چوب‌های بلند نسبت به تکاندن برف شاخه‌های درختان اقدام نمایند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی بیان کرد: از مشترکان تقاضا می‌شود در صورت بروز هرگونه مشکل با شماره ۱۲۱ واحد اتفاقات و عملیات شرکت تماس برقرار کنند.