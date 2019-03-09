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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۳:۰۹

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی:

۵۰نقطه مرکزی بر اثر برف دچارقطع برق شد/اعزام ۱۹اکیپ برای رفع مشکل

۵۰نقطه مرکزی بر اثر برف دچارقطع برق شد/اعزام ۱۹اکیپ برای رفع مشکل

اراک- مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی گفت: بر اثر بارش برف از شب گذشته تاکنون ۵۰ نقطه استان مرکزی دچارقطع برق شده که با اعزام ۱۹ اکیپ برای رسیدگی به مشکل، قطعی برق نقاط مذکور رفع گردید.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد الله داد اظهار داشت: ۱۹ اکیپ شرکت توزیع برق استان برای رفع مشکلات ناشی از قطعی در حال خدمات رسانی هستند و علاوه بر آنها ۱۰ خودروی سپاه روح الله استان مرکزی نیز در این عملیات‌ها به کارگیری شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی بیان کرد: اکیپ‌های دیگر توزیع برق استان مرکزی نیز با تجهیزات کامل در نقاط مختلف استان پراکنده هستند و نسبت به رفع مشکلات اقدام می‌کنند.

الله داد اظهار داشت: شکستن و سقوط شاخه‌های درختانی که تحمل وزن برف را نداشته، ممکن است باعث ایجاد خاموشی مقطعی در برخی از نقاط شود، بنابراین از شهروندان تقاضا می‌شود از وسیله‌های ایمن و عایق همانند چوب‌های بلند نسبت به تکاندن برف شاخه‌های درختان اقدام نمایند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی بیان کرد: از مشترکان تقاضا می‌شود در صورت بروز هرگونه مشکل با شماره ۱۲۱ واحد اتفاقات و عملیات شرکت تماس برقرار کنند.

کد مطلب 4563172

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