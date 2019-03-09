شیوه های پیشگیری از سرقت وجوه نقد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کیوان ظهیری با اشاره به افزایش سقف برداشت وجه نقد از دستگاه‌های عابر بانک در ایام پایانی سال، به مردم توصیه کرد: تا جایی که امکان دارد از کارت عابر بانک برای خرید استفاده کنید و در صورت همراه داشتن وجوه نقد و حضور در مراکز خرید، مراقبت بیشتری از وجوه نقدی و اموال شخصی داشته باشید.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت با بیان اینکه شهروندان می‌توانند تا مبلغ ۵ میلیون ریال از خودپردازها برداشت وجه نقد داشته باشند، گفت: این موضع موجب تحریک سارقان شده و می‌طلبد که شهروندان با هوشیاری بیشتری از دستگاه‌های خودپرداز استفاده کنند و مراقب اطراف خود باشند.

این مقام انتظامی با تاکید به اینکه شهروندان هنگام ورود رمز کارت خود دقت کنند تا امنیت رمزشان حفظ شود، بیان داشت: پس از دریافت وجه نقد مراقب تصادف‌های ساختگی باشید، چرا که برخی از این تصادف‌ها ساختگی بوده و این افراد قصد مطالبه وجه نقد از شما را دارند.

وی افزود: هنگام خرید از مراکز خرید از همراه داشتن کارت‌های اضافی و اسناد و مدارک غیر ضروری دوری کنید.