اقتدار امروز ایران اسلامی در جهان مرهون خون شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی روز شنبه در مراسم سومین روز شهید حمید محمدرضایی در شهر شال اظهار داشت: حضور باشکوه مردم در مراسم تشییع شهدا بیانگر جایگاه شهدا در میان آحاد ملت است که هرگز از اذهان فراموش نخواهند شد.

وی بیان کرد: مردم ایران اسلامی قدر دان شهدا و قهرمانان واقعی خود هستند و وفادارانه در صیانت از راه و آرمان آنها حضور دارند تا نشان دهند از ارزشهای انقلاب اسلامی دفاع می‌کنند.

سردار سلامی تصریح کرد: حضور ایثارگرانه مردم در صحنه‌های انقلاب امروز قوت قلبی برای مسئولان و فرزندان رشید شما در اقصی نقاط کشور است که با عزم راسخ در این راه گام بردارند.

جانشین فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: شهدای مدافع حرم با احساس مسئولیت خطیر خود از آرزوهایشان دست کشیدند و از خانه و کاشانه بریدند تا از مرزهای ایران اسلامی و کشورهای اسلامی دفاع کنند و حریم اسلامی را از تعدی استکبار جهانی و فرزندان نامشروعش بازدارند و در این راه برای شهدای والامقام ما که فرامرزی فکر می‌کنند دیگر ایران و سوریه و عراق و لبنان مرز نیست بلکه انسانیت و دفاع از مظلوم حد و مرز است.

سلامی عنوان کرد: مرزهای اسلام در محدوده جغرافیایی تعریف نشده بلکه مرزهای عقیده است و انقلاب اسلامی مصمم است مسلمانان را از وادی ظلمت به مسیر نور هدایت کرده و از مظلومان دفاع کند.

ایران اسلامی سنبل مقاومت است

سلامی یاد آور شد: امروز ایران اسلامی الگوی مقاومت و ایستادگی برای دیگر کشورهای مسلمان و ستمدیده جهان شده و این جایگاه مرهون خون شهدای والا مقامی است که برای تحقق آن جانشان را اهدا کردند.

وی افزود: امروز بسیاری از کشورهای استکباری و امپراتوری‌های بزرگی جهان همه امکانات و ابزارهای خود را بکار بسته‌اند تا نگذارند انقلاب اسلامی به اهداف بلندش برسد و ۴۰ سال پشت دروازه‌های این کشور منتظر مانده‌اند تا به ما آسیب بزنند ولی به لطف الهی، هدایت رهبری، ایستادگی ملت و حضور شجاعانه شهدا این نقشه‌ها خنثی شد و دشمنان سرخورده شدند.

جانشین فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: شهیدان بزرگوار موجب شدند آتشی که دشمنان پیرامون ما روشن کرده‌اند برای ما سرد شود و بتوانیم در فضایی بهاری زندگی کنیم و این نعمت را قدردان هستیم و برای صیانت از آن جدی هستیم.

وی بیان کرد: شک نکنید دشمنان ایران اسلامی از وجود رهبری آگاه و ملتی مقاوم و رزمندگانی شجاع و غیور که همواره در راه صیانت از انقلاب آماده و گوش به فرمان فرمانده کل قوا هستند هراس دارند و تا این اتحاد در کشور وجود دارد و ما قهرمانان بزرگی چون سردار محمد رضایی‌ها داریم نگران هیچ دشمنی نیستیم.

جانشین فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت: ایران اسلامی که در ابتدای انقلاب بسیار ضعیف و ناتوان و بدون ساز و برگ نظامی بود توانست چهل سال روی پای خود بایستد و دشمن را نا امید کند و امروز به اقتداری رسیده‌ایم که دشمنان خود را فراری داده و هزاران کیلومتر آن سوی مرزها آنها را تعقیب می‌کنیم که این افتخار برای ما ارزشمند است.

وی گفت: اگر در مقطعی مجبور شدیم در داخل کشور با دشمن بجنگیم اما امروز در منطقه از اقتداری برخورداریم که بدون حضور ایران هیچ مشکلی قابل حل شدن نیست.

ایران اسلامی نجات بخش کشورهای ضعیف و ستمدیده جهان شد

جانشین فرماندهی سپاه پاسداران افزود: امروز جهان اسلام به میدان بزرگ جهاد تبدیل شده و اگر ملت، رزمندگان و شهدای ما مقاومت نمی‌کردند استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا همه ملت‌ها را می‌بلعید و کشورهای مسلمان و ضعیف را زیر سلطه خود می‌گرفت اما به لطف حضور ایران اسلامی این خواب دشمن نیز پریشان شده است.

وی تصریح کرد: مردم ما سختی‌ها را تحمل می‌کنند و می‌دانند آینده روشنی در انتظار آنهاست چون به خدا ایمان دارند و دشمنان ما باید بترسند و بدانند وعده قرآن پیروزی حق بر باطل است و ایران اسلامی با افتخار در مسیر آرمان‌ها پیش می‌رود و امیدوار به تحقق وعده الهی است.

جانشین فرماندهی سپاه پاسداران گفت: ایران اسلامی پشت سر رهبری چون کوه ایستاده است و باور داریم تا وقتی با هم هستیم و انسجام و وحدت ما قوی است شکست

نمی‌خوریم و شهادت را راز جاودانگی و رمز بقای انقلاب خود می‌دانیم.

سلامی گفت: ایران اسلامی ایستادگی و مقاومت را سرلوحه کار خود قرار داده و با تبعیت از رهبری مردانه در راه آرمان‌های اسلامی خود گام بر می‌دارد.