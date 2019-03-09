به گزارش خبرنگار مهر، سردار سالار آب‌نوش صبح شنبه در مراسم یادواره شهید غلامحسین بهرسی در گناوه اظهار داشت: دشمن همواره تلاش می‌کند تا با تبلیغات مسموم خود چنین القا کند که انقلاب اسلامی و دفاع مقدس هیچ‌گونه دستاوردی برای کشور و ملت ما نداشته است.

معاون مقاومت مردمی سازمان بسیج افزود: در آغاز انقلاب، به هر دلیلی انقلاب به دست تفکرات لیبرال افتاد که دین و تفکرات دینی در تفکرات آنها جایی ندارد اما با تسخیر لانه جاسوسی به هراس و وحشت افتادند.

وی با بیان اتفاقات دوران ابتدای انقلاب گفت: در ابتدایی انقلاب تفکرات لیبرالی از رویارویی با ابرقدرت‌های جهان به دلیل دارا بودن توان هسته‌ای، فناوری فضایی، علم نانو و ژنتیک و غیره که در اختیار آنها بود بیم داشتند.

سردار آبنوش اضافه کرد: این تفکر واداده بود که در برابر توطئه‌ها و حملات ابتدایی دشمنان به سوی انقلاب پیشنهاد تسلیم دادند.

وی گفت: در اوج تحریم‌ها و تهدیدها و جنگ و مشکلات داخلی علیه نظام مقدس اسلامی به همت جوانان این کشور پرچم هسته‌ای شدن ایران برافراشته شد که جهان را به حیرت واداشت.

وی ادامه داد: چندی نگذاشت که کشور ما در سایه الطاف الهی، مدد امامان معصوم (ع) وعلم مبتنی بر فقه امام باقر (ع) و امام صادق (ع) و سایه سار ولایت مطلقه فقیه و خون شهدای والامقام به موفقیت‌ها و دستاوردهای شگرفی در عرصه‌های مختلف نائل و قله‌های برتر جهان را یکی پس از دیگری فتح کرد و جوانان و دانشمندان ما آسمان‌ها و دریا را به تسخیر خود درآوردند و جهان را به حیرت وا داشتند.

وی با اشاره به اینکه امروز دشمنان شکست خود را در برابر انقلاب اسلامی پذیرفته‌اند گفت: تمام دشمنان که در طول تاریخ با راه انبیا (ع) مخالفت و مبارزه کرده‌اند با هم متحد شده‌اند و در برابر ولایت مطلق فقیه که باعث سرافرازی کشور شده است صف کشیده‌اند و اکنون نیز دست روی معیشت مردم گذاشته است.

وی گفت: اگر امروز دشمنان کشور ما همه گونه در برابر انقلاب اسلامی صف کشیده‌اند و بر مردم سختی وارد می‌کنند بهای ولایت مداری مردم است که دشمنان از دست ملت ما به خشم آمده‌اند ولی ملت غیور و ولایتمدار ما همواره با حضور در صحنه توطئه‌های آنها را نقش بر آب کرده‌اند.

وی بیان کرد: در سایه‌سار ولایت فقیه امامان معصوم (ع) که امروز تبلور آن ولایت فقیه مقام معظم رهبری است کشور ما به پیشرفت‌های عظیمی دست یافته است.

وی با اشاره به موفقیت‌ها و دستاوردهای دوران انقلاب گفت: پالایشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگترین پالایشگاه کره زمین در اوج تحریم، نابرابری‌ها و سختی‌ها به دست مهندسان توانمند کشور ساخته شد و چند روز پیش فاز سوم آن افتتاح و بقیه فازهای آن نیز در آینده تکمیل می‌شود.

معاون مقاومت مردمی سازمان بسیج با اشاره به اینکه دشمنان هر جا آمدند در برابر پیشرفت‌های ایران سدی ایجاد کنند با نفس مسیحایی ولایت فقیه به سلامت عبور کردیم گفت: در صنعت آب به بزرگترین مجموعه کنترل و هدایت آب در سطح جهان نائل و در بقیه عرصه‌ها شامل انرژی، آی تی و آی ‌سی‌تی، ریل، مترو و تونل به همت و تلاش جوانان انقلابی و مؤمن در جهان درخشیده و رکوردار هستیم.

سردار آبنوش گفت: امروز اصلاح طلب و اصولگرا در کشور معنا ندارد هر کس در هر جایی، قدمی و حرکتی در جهت امیدواری مردم و برداشتن بار از دوش آنها و حل مشکلات آنها بردارد انقلابی و ولایی و هر کس عکس آن عمل کند خائن به تمام معنا است.

وی اضافه کرد: بدون در نظر گرفتن واژه اصلاح طلب و اصولگرا، باید انقلابی و ولایی در جهت امیدواری و رفع مشکلات مردم قدم برداریم و کسی که تحت هر عنوان و نشانی در فکر خدمت به مردم و نه پر کردن جیب‌های خود باشد مخلص و دستشان را می‌بوسیم.

معاون مقاومت مردمی سازمان بسیج با تاکید بر اینکه کشور ما غنی و سرشار از منابع و قابلیت‌های فراوان است افزود: امروز اگر در انتخاب مدیران درست عمل شود و افراد لایق و شایسته برای برعهده گرفتن امورات کشور انتخاب شوند هیچ مشکل و کمبودی در تأمین مایحتاج و معیشت مردم نخواهیم داشت و همه برنامه‌های دشمن نقش بر آب خواهد شد.



معاون مقاومت مردمی سازمان بسیج گفت: ما هیچگاه مردم را تنها نخواهیم گذاشت و پشت آنها را خالی نمی‌کنیم و نوکر و خادم آنان هستیم و مطمئن باشید که از این گردنه نیز به سلامت عبور خواهیم کرد.

در این آئین معنوی که به همت هیئت منتظران گناوه و با حضور پرشور مردم برگزار شد برنامه‌های مختلفی از جمله مداحی، خاطره گویی، قرائت وصیت‌نامه شهید، شعرخوانی اجرا شد.