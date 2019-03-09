۱۰۰ جوان جویباری در پست های نوروزی هلال احمر فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صابری ظهر شنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفر در فرمانداری جویبار با بیان اینکه کمپ‌های هلال احمر از ۲۵ اسفند لغایت ۱۶ فروردین در ورودی شهر جویبار و همچنین محور کوهی خیل برپا خواهد شد، اظهار داشت: معرفی نخبگان شهرستان، برپایی کلبه دوستدار کودک و راه اندازی بازارچه خیریه از دیگر برنامه‌های جمعیت هلال احمر شهرستان جویبار در ایام نوروز است.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان جویبار از بکارگیری ۱۰۰ نفر از جوانان امداد در دو پست هلال احمر در ورودی شهر جویبار و کوهی خیل خبر داد و گفت: در ایام نوروز چادر ایمنی سلامت و راهنمایی مسافران توسط جمعیت هلال احمر شهرستان برپا خواهد شد.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان جویبار در این نشست با بیان اینکه طرح اسکان نوروزی در ۵ مدرسه و ۱۸ کلاس برای مسافران نوروزی مهیا می‌شود، گفت: شهرستان جویبار در ایام نوروز میزبان مسابقات شطرنج دانش آموزی نیز خواهد بود.

علی اصغر ایزدپناه بیان کرد: سال گذشته آموزش و پرورش شهرستان جویبار میزبان ۲۸۴ مسافر در ۵ مدرسه و ۱۸ کلاس بوده است.

همچنین شهرداری جویبار نیز از اجرای طرح دریا از ۲۹ فروردین لغایت ۱۷ فروردین در ساحل چپکرود جویبار خبر داد.