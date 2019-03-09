مهدی رمضانی دبیر همایش «صیانت؛ شرح سی سال فعالیت علمی و پژوهشی مرکز اسناد انقلاب اسلامی» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تقارن چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی و سی‌امین سال تأسیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی، گفت: همایش «صیانت» ساعت ۱۴:۳۰ سه شنبه ۲۱ اسفندماه در فرهنگسرای امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

وی درباره رسالت این مرکز در جایگاه تاریخ‌نگاری انقلاب گفت: مرکز اسناد انقلاب اسلامی با هدف تدوین تاریخ انقلاب، جمع‌آوری اسناد و مدارک مربوط به نهضت امام خمینی و ثبت و ضبط خاطرات فعالان نهضت اسلامی جهت انجام تحقیقات مستند تاریخی، با حکم حضرت امام وارد این عرصه شده و امروز بعد از گذشت ۳۰ سال، کارنامه مشخصی در این زمینه برجای گذاشته است.

رمضانی با اشاره به نامه مهم و تاریخی حضرت امام به رئیس وقت مرکز اسناد انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۷ یادآور شد: حضرت امام (ره) در آن نامه تاریخی با ابراز عدم رضایت از انتشار تاریخ‌های غیرواقعی از طرف وابستگان به شرق و غرب، ضمن تشویق به نگارش تاریخی واقعی و مستند، پیگیری جدی‌تر در خصوص جمع‌آوری همه اسناد اعم از نوشته، صدا و تصویر را مورد تاکید قرار دادند.

این مقام مسئول در مرکز اسناد انقلاب اسلامی در این رابطه به گنجینه این مرکز در حوزه‌های مختلف سند، تاریخ شفاهی، تصویر، صوت و فیلم اشاره کرد و افزود: با عنایت به دستور حضرت امام (ره) مرکز اسناد انقلاب اسلامی علاوه بر جمع‌آوری اسناد مکتوب و غیر مکتوب در رابطه با انقلاب اسلامی، ثبت و ضبط خاطرات بسیاری از فعالان نهضت اسلامی و یاران امام خمینی و همچنین مسئولان و مدیران جمهوری اسلامی را هم شروع کرد که این مهم بعد از گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان ادامه دارد.

رمضانی به پویایی و پایایی مرکز اسناد انقلاب اسلامی در حوزه بایگانی و تدوین اسناد مرتبط با تاریخ انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: فرآیند مهم جمع‌آوری، بایگانی، نمایه‌سازی و تدوین اسناد تاریخی در مرکز اسناد، با شاخص‌های روز مراکز اسنادی و کتاب‌خانه‌ای دنیا تطابق دارد، بطوری که نمایندگان یونسکو در بازدید از مرکز اسناد این روند را مورد تحسین قرار دادند.

وی روایت تاریخ برای جوانان را از جمله دغدغه‌های مرکز اسناد انقلاب اسلامی دانست و با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به مدیران و محققان این مرکز درباره روایت تاریخ برای جوانان اظهار داشت: مقام معظم رهبری در جلسات مختلفی که با مسئولان و محققان مرکز داشتند به آگاهی‌بخشی به جوانان در زمینه تاریخ تأکید کردند و همین دقت‌نظر ایشان منجر به تشکیل مؤسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی، به عنوان بازوی فرهنگی و هنری این مرکز شد.

رمضانی ضمن اشاره به ورود این مؤسسه در عرصه پشتیبانی علمی و پژوهشی از آثار سینمایی نیز افزود: گنجینه عظیم مرکز اسناد انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف تاریخی می‌تواند موضوع بسیاری از فیلم‌ها و مستندها باشد تا با استفاده از تکنیک‌های هنری، قشر بیشتری از جامعه با تاریخ و هویت خود آشنا شوند.

دبیر همایش «صیانت» در پایان درباره رسالت این مرکز در سی‌امین سالگرد صدور نامه تاریخی امام خمینی در جهت تدوین تاریخ انقلاب اسلامی گفت: با توجه به رسالتی که توسط حضرت امام و رهبر معظم انقلاب بر عهده مرکز اسناد انقلاب اسلامی گذاشته شده، بررسی و تبیین فعالیت‌های این مرکز ضروری به نظر می‌رسد. لذا مرکز اسناد انقلاب اسلامی، در نظر دارد در روزهای آینده طی یک همایش فراگیر که با حضور مسئولان، راویان، محققان، تاریخ‌نگاران و فعالان فرهنگی و هنری کشور برگزار می‌کند، به شرح فعالیت‌های خود در این سی سال بپردازد.