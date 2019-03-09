خاموشی قطعی تابستان ۹۸، نتیجه عدم اصلاح تعرفه برق

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده فنی دانشگاه تهران، طی نامه‌ای خواهان ورود سریع هیأت دولت به اصلاح تعرفه برق شد. در بخشی از این نامه آمده است: انجمن اسلامی دانشجویان مستقل فنی دانشگاه تهران، با توجه به نظرات کارشناسان حوزه برق، اصلاح نظام تعرفه‌گذاری صنعت برق و توزیع عادلانه یارانه انرژی را امری ضروری دانسته که لازم است هیأت دولت در اسرع وقت، اقدامات لازم را در راستای پیاده‌سازی آن را انجام دهد.

متن کامل نامه را در ادامه می‌خوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر حسن روحانی

سلام علیکم

همانطور که مستحضر هستید، خاموشی‌های تابستان امسال علاوه بر تحمیل مشقت‌های فراوان به عموم مردم در هوای گرم تابستان، خسارات‌های فراوانی را نیز بر صنایع کشور وارد آورد. در سال‌های اخیر، وضعیت مصرف برق در فصل تابستان به‌گونه‌ای شده است که کارشناسان معتقدند برای تأمین تقاضای مصرفی در فصل تابستان، ساخت نیروگاه توجیه اقتصادی نداشته؛ زیرا تنها در ایام خاصی از سال مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نتیجه زمانی ساخت نیروگاه توجیه اقتصادی خواهد داشت که قیمت برق آن، تا بیش از ۱۰ برابر ایام عادی سال شود که عملاً این امر، غیرممکن و نتیجه آن، فشار بیشتر بر مردم است. به همین دلیل، هیچ گریزی از مدیریت مصرف در فصل تابستان نخواهد بود.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که مصرف برق عموم مردم نیز در حد الگو بوده؛ اما ۲۰ درصد از مشترکین هستند که با مصارف بی‌رویه خود در فصل تابستان، بحران‌ساز می‌شوند؛ به طوری که مصرف برق این مشترکین در مناطق عادی بیش از ۴۰ درصد از کل مصرف برق و در استان‌های جنوبی بیش از ۵۰ درصد کل مصرف برق است.

در نامه قبلی به جنابعالی اشاره کردیم که نظام تعرفه‌گذاری برق در کشور به گونه‌ای است که مشترکین پرمصرف با وجود برخورداری از تمکن مالی، به طور نسبی بیش از ۲ برابر سایر مشترکین از یارانه برق بهرمند می‌شوند. در نتیجه این مشترکان، نه تنها هیچ انگیزه‌ای برای کنترل و کاهش مصرف برق خود ندارند، بلکه با مصارف بی‌رویه بحران‌ساز هم می‌شوند؛ در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا، تنها قیمت برق مشترکین داخل الگو یارانه‌ای بوده و مصارف مازاد و بلکه کل مصرف ایشان به نرخ واقعی محاسبه می‌شود.

ریاست محترم جمهوری اسلام ایران، نیک مستحضرید که علیرغم بارندگی‌های مناسب در سال جاری، وضعیت نیروگاه‌های کشور و رشد مصرف برق نشان می‌دهد که بحران برق در سال آینده قطعی خواهد بود و به همین دلیل، بایستی از همین امروز به فکر جلوگیری از بحران بود. به همین دلیل، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده فنی دانشگاه تهران پیشنهاد می‌کند تا مصارف مازاد بر الگوی مصرف برق مشترکین پرمصرف به نرخ تجدیدپذیر افزایش پیدا کند.

در این صورت یا ایشان مصارف خود را کاهش داده و مانند سایر مردم در حد الگو، برق مصرف می‌کنند و یا اینکه از طریق درآمد کسب شده، برق مازاد این مشترکین از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین خواهد شد. حتی این مشترکان می‌توانند اقدام به نصب پنل‌های خورشیدی کرده که در این صورت علاوه بر کمک‌رسانی به تأمین برق شبکه، قابلیت این را دارند تا برق مازاد بر مصارف خود را به نرخ بالایی به وزارت نیرو بفروشند.

مسئولان وزارت نیرو قول داده بودند که این طرح تا اواخر آذر، تصویب و ابلاغ شود اما سال جاری در آستانه اتمام است و وعده مسئولان هنوز محقق نشده است. لذا انجمن اسلامی دانشجویان مستقل فنی دانشگاه تهران با توجه به نظرات کارشناسان حوزه برق، اصلاح نظام تعرفه‌گذاری صنعت برق و توزیع عادلانه‌ی یارانه انرژی را امری ضروری دانسته، که لازم است هیئت دولت در اسرع وقت اقدامات لازم را در راستای پیاده‌سازی آن را انجام دهد. لازم به ذکر است در صورت برخورد سلیقه‌ای با این موضوع و مخالفت و عدم تصویب طرح اصلاح نظام تعرفه‌گذاری برق، مسئولیت بروز خاموشی در تابستان ۹۸ بر عهده شخص شماست.

و من الله توفیق

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده فنی دانشگاه تهران