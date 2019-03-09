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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۳:۴۶

روحانی هنگام دریافت استوارنامه سفیر جدید میانمار:

مسلمانان «روهینگیا» نباید ناچار به مهاجرت شوند

مسلمانان «روهینگیا» نباید ناچار به مهاجرت شوند

رئیس‌جمهور گفت: امیدواریم شرایطی فراهم شود که مسلمانان روهینگیا که ناچار به مهاجرت شده اند به سرعت و ایمن، به خانه‌های خود بازگردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن ورحانی امروز (شنبه) هنگام دریافت استوارنامه سفیر جدید میانمار در تهران با ابراز امیدواری به برقراری صلح و ثبات در میانمار، گفت: امیدواریم شرایطی فراهم شود که مسلمانان روهینگیا که ناچار به مهاجرت شده اند به سرعت و ایمن، به خانه‌های خود بازگردند.

حجت الاسلام حسن روحانی، تاکید کرد: امیدواریم تلاش‌های انجام شده از سوی دولت میانمار به ثمر رسیده و در این کشور ثبات و امنیت برقرار و آوارگان به کشورشان بازگردند. ما در این زمینه آماده همکاری هستیم.

وی تاکید کرد: ثبات و امنیت در یک کشور در سایه همکاری با همه اقوام و گروه‌های مختلف در آن کشور برقرار می‌شود.

رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه ظرفیت‌های بسیار خوبی برای توسعه روابط بین ایران و میانمار وجود دارد، گفت: امیدوارم بتوانیم از همه این ظرفیت‌ها استفاده و بهره برداری کرده و شاهد روابط نزدیک تری با کشور میانمار باشیم.

روحانی خاطرنشان کرد: دو کشور می‌توانند در زمینه‌های مختلف خدمات فنی و مهندسی، سرمایه گذاری و تجارت و گردشگری برای توسعه و تعمیق روابط تلاش کنند.

"موکیو اونگ" سفیر جدید میانمار در تهران نیز در این دیدار با تقدیم استوارنامه خود به رئیس جمهور کشورمان، گفت: میانمار و ایران روابط بسیار دوستانه‌ای دارند و زمینه‌های فراوانی برای همکاری در حوزه‌های مختلف از جمله سرمایه گذاری و تجارت، گردشگری، نفت و گاز و کشاورزی وجود دارد.

موکیو اونگ همچنین درخصوص وضعیت مسلمانان روهینگیایی، گفت: دولت میانمار همه تلاش‌های لازم برای بازگشت آوارگان به کشور را انجام داده و در این راستا تفاهمنامه ای با بنگلادش و همچنین آژانس‌های تخصصی سازمان ملل متحد امضا کرده است.

سفیر جدید میانمار در تهران با قدردانی از مواضع دولت ایران برای برقراری تعامل سازنده با کشورش، افزود: آماده پذیرش آوارگان هستیم و ترتیبات لازم اقتصادی و اجتماعی را برای آنها برقرار کرده ایم.

کد مطلب 4563218

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