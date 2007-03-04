به گزارش خبرنگار مهر، این کامیون داران معترض با تجمع در برابر خانه ملت ، خواستار پاسخگویی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حل مشکل خود شده اند.

نماینده تجمع کنندگان با بیان اینکه از 13 خرداد امسال گمرک استانهای آذربایجان شرقی و غربی ورود کامیون های جدید به کشور را ممنوع کرده است، گفت: این موضوع در حالی اتفاق می افتد که ما پیش از این موعد کامیونهای خود را خریداری کرده بودیم. اما به دلیل این بخشنامه تاکنون نتوانسته ایم خودروهای خود را وارد کشور کنیم.

وی تصریح کرد: این در حالی است که هر بخشنامه پس از 15 روز قابل اجرا است.

این گزارش می افزاید: کامیون داران پیش از این 3 بار دیگر نیز در مقابل مجلس تجمع اعتراض آمیز برپا کرده بودند.